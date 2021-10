Haflingerstute Eyra aus Levenhagen ist „Miss Mecklenburg“

Levenhagen

Der Stolz ist Dörte Wolfgramm-Stühmeyer aus Levenhagen im Gesicht geschrieben. Mit ihrer dreijährigen Haflingerstute Eyra konnte sie auf Landesebene einen tollen Erfolg einfahren: Auf der jüngsten Landwirtschaftsausstellung in Mühlengeez kürte die Jury das Pferd zur Landeselitestute – Beste der Besten! Eyra darf sich daher jetzt „Miss Mecklenburg“ nennen, weil der traditionelle Branchentreff im westlichen Teil unseres Bundeslandes stattfindet. Ansonsten ist sie natürlich in Vorpommern zu Hause. Außerdem errang sie den Titel „Beststute der Pony- und Kaltblutrassen“.

Leistungsprüfung mit Bravour

„Das ist der größte Zuchterfolg für meinen Vater und mich seit 30 Jahren“, sagt Dörte Wolfgramm-Stühmeyer voller Stolz. Eyra ist die Tochter des Amore Mio aus der Staatsprämienstute Eyrin H von Standard-Rubin-Aquavit-Almfürst. Fritz Wolfgramm und seine Tochter verschreiben sich der Pferdezucht mit ganzem Herzblut.

Deshalb klingt die Beurteilung von Jörg Kotenbeutel für Dörte Wolfgramm-Stühmeyer auch wie Musik in den Ohren: „Wenn man eine Haflingerstute malen sollte, die dem Zuchtziel entspricht, dann wäre es Eyra“, sagte der Preisrichter. Hinzu komme ein erhebliches Bewegungspotential, das sie die Leistungsprüfung mit Bravour und toller Note absolvieren ließ. Die Kommission bescheinigte Eyra am Ende „eine überragenden Qualität in allen Bereichen“. Immerhin: Die Kommission hatte 13 Pony- und Kaltblutrassen mit insgesamt 82 Vertreterinnen zu bewerten, darunter sechs Haflinger.

Von ph