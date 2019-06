Rostock

Halbzeit beim großen OZ-Eisdielen-Test: Bis zum 12. Juni haben Sie die Möglichkeit, auf unserer Website für Ihre Lieblingseisdiele aus der Region abstimmen. Fast 6000 Kreuze wurden bisher für die Eisdielen des Landes gesetzt. Mehrfaches Abstimmen in der Region wird dabei nicht berücksichtigt.

Zwischenstand in Mecklenburg

Ein klarer Favorit der Region Rostock ist die Eiswerkstatt. 45,6 Prozent erhielt sie bisher. Mit einem deutlichen Abstand folgt das Eiscafé fröhlich in Warnemünde, der KTV und Graal-Müritz mit 19,1 Prozent der Stimmen. 222 von insgesamt 581 Stimmen haben sich in Wismar für Werners Eiscafé entschieden. Mit 40,9 Prozent liegt es damit vor Panow’s Eisdiele in Bobitz, die 31,7 Prozent bisher erreichen konnte.Mit 197 von 492 Stimmen steht derzeit die Coco Eismilchbar aus der Region Bad Doberan auf dem Siegertreppchen ganz oben. Das Eiscafé Katharina in Kühlungsborn liegt mit 105 Stimmen auf Platz zwei. #Koffjeklöön in Bargeshagen hat es mit 76 Stimmen auf den darauffolgenden Platz geschafft.In der Region Grevesmühlen sticht die Eisdiele Island 15/6 in Wohlenberg mit 52 Prozent hervor. Ihr folgen Horn’s Gasthaus in Rüting mit 13 Prozent und die Eisterrasse am Bürgerpark in Grevesmühlen mit fast 11 Prozent der Stimmen.

Zwischenstand in Vorpommern

Auch in Greifswald scheint sich eine Eisdiele von den anderen abzuheben: Kontor Eismanufaktur erhielt bisher stolze 57,1 Prozent der Stimmen. Auf den folgenden Plätzen liegen Eiscafé und Lounge Ryck 7 mit 14,1 Prozent und Eiscafé San Marco mit 8,9 Prozent.Für die Region Ribnitz-Damgarten stimmten bereits mehr als 1000 Menschen ab. Sie wählten die Barther Eismanufaktur mit 21,8 Prozent nach ganz vorne. Dicht dahinter liegt Hein & Stin in Prerow mit 17,3 Prozent und die Eisdiele Langsdorf mit knapp 15 Prozent.In Stralsund liegen die ersten drei Plätze nah beieinander. Die Milchbar steht mit 19,6 Prozent der Stimmen noch vor Kron-Lastadie mit 18,9 Prozent. Auf dem ersten Platz steht jedoch Manolis Eiscafé mit 22,5 Prozent.Die Milchbar in Grimmen liegt derzeit mit knapp 42 Prozent auf Platz eins. Mit nur acht Stimmen weniger folgt Peti’s Eiscafé am See in Franzburg auf dem zweiten Platz.Die Hälfte der Stimmen erreichte Café Moritz in Koserow auf Usedom. Zweitplatziert ist bisher Lara Mammama Gelatissimi in Ahlbeck mit 12 Prozent der Stimmen.Auf der Insel Rügen liegt das Eiscafé zum Hafen in Sassnitz vorne. Fast 26 Prozent konnte die Eisdiele zu diesem Zeitpunkt erreichen. Die Waffelstube in Binz folgt ihr mit 20,2 Prozent.Im südlichen MV hat die Pinguin Eisdiele aus Burg Stargard die Nase vorn. Knapp 21 Prozent hat sie erreicht.

Abstimmen lohnt sich!

148 Eisdielen schickten Sie ins Rennen, um den Titel der „beliebtesten Eisdiele Mecklenburg-Vorpommerns“ zu gewinnen. Am 12. Juni endet die erste regionale Abstimmungsrunde. Anschließend treten die regionalen Gewinner in einer landesweiten Runde gegeneinander an.

Abstimmen lohnt sich: Alle Teilnehmer der Umfrage haben die Chance, einen von drei Eis-Gutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro zu gewinnen.

Lena Hackauf