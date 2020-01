Greifswald

Der Duft von Weihrauch verbreitet sich, lediglich der Klang der Orgel, der Königin aller Instrumente, ist zu hören, als sechs Menschen in weißen Gewändern zum Altar schreiten. Die Blicke der rund 50 Besucher der Greifswalder St.-Joseph-Kirche sind auf sie gerichtet. Auf dem Altar stehen sechs Holztäfelchen mit dem Abbild des heiligen Sankt Otto.

Die Katholiken in der Region feierten am Sonnabend den Zusammenschluss zur Pfarrei St. Otto. Dafür wurden die Holztafeln mit dem Namenspatron Bischof Otto von Bamberg am frühen Morgen vom Kaplan Maciej Domański geweiht. Die Fusion wurde lange geplant: Das Projekt „Wo Glauben Raum gewinnt“ arbeitet seit etwa sechs Jahren daran, dass sich die ursprünglich neun Gemeinden in Vorpommern zu drei großen Pfarreien zusammenschließen: die pastoralen Räume Stralsund-Rügen-Demmin, Pasewalk-Hoppenwalde und Usedom-Anklam-Greifswald – letztere nennt sich nun St. Otto.

Zu dieser Pfarrei gehören fortan sechs große Kirchen und Gottesdienstorte: Greifswald, Wolgast, Zinnowitz, Heringsdorf, Anklam und Gützkow. Für Pfarrer Frank Hoffmann hat der Zusammenschluss viele Vorteile: „Auf diese Weise haben wir neu entdeckt, was es heißt, katholisch zu sein. Katholisch zu sein ist weltumspannend und hört nicht da auf, wo die eigene, kleine Gemeinde endet, sondern es geht weit darüber hinaus“, sagt er.

Die kleinen Gemeinden können einander nun besser kennenlernen und gemeinsame Projekte realisieren. Insgesamt etwa 4800 Katholiken gehören der neuen Pfarrei an. In Gützkow könne man die Zahl der Katholiken jedoch an einer Hand abzählen, sagt Hoffmann, der im Bereich der Verwaltung nun eine Professionalisierung sieht. „So muss nicht jede Gemeinde alles allein organisieren, wie es vorher der Fall war.“

Maria Lebek, aktive Katholikin in der Pfarrei, hat die Anfangszeit der Fusion mit begleitet. Sie sieht auch viele Vorteile zum Vernetzen der einzelnen Regionen. „Jedoch hat der Pfarrer jetzt eine weite Strecke zurückzulegen“, bedauerte sie.

Der Festtag am Sonnabend zu Ehren des St. Otto wurde zu einer Rundreise durch die Region: Nach der Weihe der Ikonen wurden diese in den Kirchen der Pfarrei verteilt. Etwa 25 Leute aus der Hansestadt begleiteten den Pfarrer dabei. „Der Tag soll so gefeiert werden, dass er nicht nur im Kopf hängenbleibt, sondern auch durch Herz und Bauch geht“, beschreibt Pfarrer Hoffmann die Motivation für den Festtag.

Bei den Zwischenhalten an den Kirchen war der Ablauf immer ähnlich: Es wurde gesungen, gebetet, ein Text entweder aus der Bibel oder aus einer Rede vorgetragen, ein Fürbitten sowie das Vaterunser gesprochen und zum Schluss das St.-Otto-Lied gesungen. In Wolgast warteten bereits rund 30 Katholiken auf die Ankunft der Ikone. In Heringsdorf freute sich eine Frau ganz besonders über die Ankunft: „Ich bin ganz begeistert, dass so viele Leute hier sind. Das ist richtig toll.“

Und warum wurde Sankt Otto als Namenspatron ausgesucht? „Der heilige Otto hat missioniert und versucht, Frieden zu schaffen. Das geht natürlich gut mit einem gemeinsamen Glauben, den er versucht hat einzuführen“, erklärt Schwester Theresia Kaschowitz. „Er hat von den Aposteln Jesu den Auftrag bekommen, den Glauben zu verbreiten. Wir wollen das hier fortsetzen. Das macht Bischof Otto für mich so wichtig.“ Es wurde nach einem Verbündeten gesucht, der zu der Region und der Pfarrei passe, erklärt Pastor Frank Hoffmann. Otto habe versucht, für Hoffnung zu stehen. Auch nach seiner Weiterreise habe er dafür gesorgt, dass die von Otto eingeführten Ansätze weiter vorangebracht werden.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war der Festgottesdienst mit rund 500 Gästen und dem Erzbischof Heiner Koch in der evangelischen Jacobikirche in Greifswald. In seiner Rede verwies er auf Alfons Maria Wachsmann, der am Sonnabend seinen 124. Geburtstag feierte. Auch dieser habe versucht, genauso wie einst Otto von Bamberg, anderen Leuten Glauben zu schenken. „Das Verkünden war immer schwer“, gibt Erzbischof Koch zu: „Aber wir dürfen nicht aufgeben.“ Im weißen Gewand und von Weihrauch umhüllt plädierte er dafür, auf die Menschen zuzugehen. Die Gemeinde St. Otto könne nicht stehen bleiben. Die Menschen müssen bei der Hand genommen werden: „Bilden wir eine Gemeinschaft mit ihnen.“

