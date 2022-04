Greifswald/Anklam

Rekord auf der Geburtenstation: In der 15. Kalenderwoche sind an der Unimedizin Greifswald mehr Kinder als bisher in diesem Jahr zur Welt gekommen. 18 Mädchen und zehn Jungen erblickten das Licht der Welt. Damit sind seit dem 1. Januar insgesamt 132 Mädchen und 121 Jungen in Greifswald geboren worden.

Am 13. April kam um 17.41 Uhr Elara zur Welt. Die kleine Greifswalderin wog bei der Geburt 3355 Gramm und war 49 Zentimeter groß.

Auch in der Ameos-Klinik in Anklam wurden neue Erdenbürger begrüßt. Wir stellen einige von ihnen vor.

Am 9. April wurde um 8.38 Uhr Leo geboren. Er wog 3780 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Aufwachsen wird Leo auf Usedom.

Zemitz hat einen Einwohner mehr: Der kleine Emil kam am 11. April um 2.59 Uhr auf die Welt. Er brachte 3520 Gramm auf die Waage und maß 52 Zentimeter.

In Rubenow ist Mathea zuhause. Sie wurde ebenfalls am 11. April um 4:47 Uhr geboren. 3280 Gramm ihr Geburtsgewicht; sie war 52 Zentimeter groß.

Ein neuer Bansiner: Jannis tat seinen ersten Schrei am 12. April um 7.13 Uhr. Er wog bei der Geburt 3560 Gramm und maß 52 Zentimeter.

Ebenfalls 12. April erblickte Joris aus Eggesin um Punkt 20 Uhr das Licht der Welt – 4000 Gramm und 57 Zentimeter wurden notiert.

Am 14. April wurde Marlea um 9.04 Uhr geboren. Sie brachte 4090 Gramm auf die Waage und maß 52 Zentimeter. Aufwachsen wird sie in Anklam.

Zu später Stunde, um 23.10 Uhr, kam Mari am 15. April auf die Welt – 3260 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß. Ihre Heimat ist Boldekow.

Mira Milane wurde am 16. April um 1.17 Uhr geboren. Die kleine Anklamerin wog 3260 Gramm und maß 50 Zentimeter.

Auch Nadia aus Ueckermünde kam am 16. April auf die Welt. 7.04 Uhr tat das 3350 Gramm schwere und 49 Zentimeter große Mädchen seinen ersten Schrei.

