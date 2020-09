Greifswald/Anklam

18 Mädchen und Jungen erblickten in der Woche vom 7. bis 13. September im Kreißsaal des Greifswalder Universitätsklinikums das Licht der Welt. Wie ein Sprecher des Hauses mitteilte, gab es am 7. September auch eine Zwillingsgeburt. Acht Babys, die an den vergangenen Tagen geboren wurde, sollen an dieser Stelle veröffentlicht werden.

Arendt Ziemann aus der Gemeinde Süderholz wurde bereits am 4. September um 20.43 Uhr begrüßt. Er brachte bei einer Körpergröße von 50 Zentimetern 3660 Gramm auf die Waage. Emma Pauline aus Greifswald folgte am 6. September um 7.39 Uhr. Sie war 49 Zentimeter groß und wog 3510 Gramm. Den ersten Schrei ihres Lebens gab Michi Frenz aus Greifswald am 7. September um 18.17 Uhr von sich. Ihre ersten Körpermaße: 53 Zentimeter und 3870 Gramm. Am 8. September um 14.28 Uhr zauberte Aurelia Angela Selma Segebrecht ihren Eltern ein Lächeln ins Gesicht. Für sie notierte die Hebamme 47 Zentimeter und 2825 Gramm. Zuhause ist sie in Neu Boltenhagen.

Am selben Tag um 18.09 Uhr verschaffte sich Emilie Jutta Grüner Gehör. Ihre Eltern wohnen in Koserow. Sie wog bei einer Körpergröße von 52 Zentimetern 2600 Gramm. Hannah Thalia Hindenberg aus Horst in der Gemeinde Sundhagen strampelte sich am 9. September um 6.25 Uhr ins Leben. Ihr wurden 51 Zentimeter und 3440 Gramm ins Stammbuch geschrieben. Ebenfalls am 9. September feiert künftig Johanna Lenz aus Levenhagen ihren Geburtstag. Sie sicherte sich an jenem Tag um 21.36 Uhr auch den nicht ganz offiziellen Titel als Wonneproppen der Woche. Schließlich brachte sie bei 56 Zentimetern Größe stattliche 4700 Gramm auf die Waage. Aaron Satzel aus Greifswald erblickte am 11. September um 1.36 Uhr das Licht der Welt. Für ihn wurden 55 Zentimeter und 3600 Gramm notiert.

Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern

Leo-Maximilian Obst aus Balm auf der Insel Usedom wurde am 7. September um 19.23 Uhr im Ameos Klinikum in Anklam geboren. Seine ersten Körpermaße: 48 Zentimeter und 2860 Gramm. Auf ihn folgte einen Tag später um 9.02 Uhr Hennis Schmidt aus Hohendorf mit 55 Zentimetern und recht stattlichen 4360 Gramm. Zwei Geburten wurden vom 9. September vermeldet: Otto Busse aus Klein Bünzow um 1.50 Uhr mit 52 Zentimetern und 3650 Gramm sowie Leonie Grüttke aus Lüssow um 3.15 Uhr mit 51 Zentimetern und 3840 Gramm. Florentine Friederike Stehl aus Neuenkirchen wurde von der Hebamme am 10. September um 1.19 Uhr auf die Welt geholt. Für sie wurden 49 Zentimeter und 3210 Gramm notiert.

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern, natürlich auch jenen, deren Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt