Hallo für Kais und Mila-Melody

18 Neuankömmlinge an sechs Tagen: Das ist die Geburts-Bilanz der Universitäts-Frauenklinik Greifswald für den Zeitraum vom 7. bis 12. Oktober. Diese Babys heißt die OZ hier willkommen.

Lara Sheteiwykam am 7. Oktober um 17.17 Uhr auf die Welt, 53 Zentimeter (cm) groß und 3520 Gramm (g) schwer. Drei Stunden später war es für Esther Adele Doktersoweit. 20.30 Uhr wurde das Mädchen geboren. Seine Maße: 53 cm und 4040 g. Lara und Esther wachsen in Greifswald auf.

Der jüngster Heringsdorfer heißt Bruno

In ihrem Namen steckt Musik: Mila-Melody Bürger. Am 8. Oktober wurde sie auf Erden begrüßt, punkt 14.40 Uhr. Mila-Melody, daheim nun in Greifswald, maß bei ihrer Ankunft 50 cm und wog 3120 g. Der derzeit jüngste Bewohner des Ostseebads Heringsdorf heißt Bruno Daschkeund weilt seit dem 8. Oktober, 18.32 Uhr, unter uns. Bei seiner Geburt war Bruno 51 cm groß und 3540 g schwer.

In Hanshagen bei Greifswald freute man sich am 9. Oktober über die Ankunft von Alexandra Stockmann. 13.40 Uhr war sie da. Alexandra war 51 cm lang und brachte 3610 g auf die Waage. Ebenfalls am 9. Oktober wurde Kais Alrayanin Greifswald geboren. 15.12 Uhr kam er zur Welt, 47 cm groß und 2910 g schwer.

Am 10. Oktober um 14.35 Uhr hieß es Hallo für den Greifswalder Lenox Grabowski(50 cm, 3770 g). Und am selben Tag um 23.47 Uhr war es für Rebecka Schöpfel(53 cm, 3980 g) soweit. Wie Lenox wächst Rebecka in Greifswald auf.

In Kiesow bei Greifswald stieß man am 11. Oktober auf die Ankunft von Cataleya Caitlyn Wudkean. 4.38 Uhr war das Mädchen auf der Welt, seine Maße – 53 cm, 3720 g. In Wolgast freute man sich am selben Tag über die Geburt von Ella Arndt. 14.18 Uhr tat das Mädchen (46 cm, 2310 g) seinen ersten Schrei.

Am 12. Oktober um 7.25 Uhr wurdeLenelies Marej Wolfgeboren, 53 cm groß und 2780 g schwer. Zu Hause ist Lenelies jetzt in Greifswald. In Gützkow bei Greifswald wächst Mia-Jolie Bernsteinheran, sie kam am 12. Oktober um 22.26 Uhr auf die Welt. Bei ihrer Ankunft maß Mia-Jolie 52 cm und wog 3585 g.

Allen Kindern und Ihren Eltern wünscht die OZ alles Gute!

