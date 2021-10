Halloween in Greifswald: Die schaurig-schönen Grusel-Partys im Überblick

Greifswald

Mit Beginn der Dunkelheit wandern sie am Sonntag wieder umher und schellen an den Türen der Stadt: Schaurige Gestalten, die es zum Glück auf nichts anderes als auf Süßigkeiten abgesehen haben. Am 31. Oktober verwandelt sich Greifswald wieder in ein Mekka für Hexen, Geister, Monster und Vampire. Eingeläutet wird die Nacht des Grauens am Freitag und Sonnabend mit so mancher Party.

Mit zwei Dancefloors und Karaoke startet bereits am Freitag ab 21 Uhr im Klex das Grusel-Wochenende. Veranstaltet wird die Party vom Fachschaftsrat der Anglistik. Wer verkleidet kommt, zahlt zwei statt drei Euro Eintritt. Der Abend findet unter der 2G-Regelung (vollständig geimpft oder genesen) statt.

DJ Alex Megane legt bei „Daddy-Cool“ Halloween-Party auf

Am Sonnabend wird es bereits am Nachmittag schaurig-schön. Im Boddenhus startet um 15 Uhr eine Halloween-Party. Dort erwartet die kleinen und großen Fans des Horror-Genres eine Feier ganz nach dem Motto „Süßes oder Saures“. Höhepunkt ist das Gruselbüfett. Preis für Erwachsene 14 Euro, für die Kinder 9 Euro. Anmeldung telefonisch unter 038 34 / 85 320 oder per E-Mail an boddehus@volkssolidaritaet.de.

Auch in der Stadthalle wird Feiernden am Sonnabend ab 22 Uhr bei einer neuen Ausgabe der Partyreihe „Daddy Cool“ das Fürchten gelehrt. Denn die Feier steht ganz unter dem Motto Halloween-Spezial. Zeremonienmeister in dieser Nacht wird der bekannte DJ Alex Megane sein. Geboten werden die großen Hits der 70er, 80er und das Beste von heute. Die Abendkasse ist ab 22 Uhr geöffnet. Ein Vorverkauf findet dieses Mal nicht statt. Die Tickets gibt es für 13 Euro, Studierende des ersten Semesters zahlen nur 8 Euro. Der Zutritt ist nur Genesenen und Geimpften gestattet. Also die Nachweise nicht vergessen.

Tierisch schaurige Führungen mit Schlangen und Skorpionen

Eine besonderes gruselige Halloween-Party mit zwei Dance-Floors verspricht auch der BT-Club in der Brandteichstraße. Hier geht es auf dem Main-Floor musikalisch zurück in die 90er-Jahre. Auf dem Zweiten gibt es Best-of Hip-Hop, Old School and New School. Los geht’s ab 23 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse für 10 Euro. Kostüme sind gern gesehen, aber keine Pflicht.

Auch am Sonntag gibt es einige schaurig-schöne Veranstaltungen. Das Haus der Kulturen in der Brandteichstraße schmeißt am Sonntag von 15 bis 19 Uhr eine Grusel-Party für Kinder. Neben Essen, Musik und Spielen wird auch ein Kostümwettbewerb geboten. Eintritt kostet 5 Euro, Anmeldungen telefonisch unter 0162 / 72 50 371 oder per E-Mail an danatews@gmx.de.

Tierisch schaurige Führungen in die Welt der Reptilien und wirbellosen Exoten gibt es am Sonntag von 14 bis 18 Uhr in der Grimmer Straße 11–14. Dort können 75 exotische Tierarten und weit über 150 Tiere, darunter Königskobra, Dickschwanzskorpion, Todesotter und Riesentausendfüßler, bestaunt werden. Rund eine Stunde dauert jeweils eine Führung. Höhepunkt: Die Besucher erhalten mit einem Tier ihrer Wahl ein Profifoto (außer Giftschlangen und hochgiftige Spinnen sowie Skorpione). Kosten pro Person: Kinder ab fünf Jahre 15 Euro, Erwachsene 20 Euro. Anmeldung telefonisch unter 0171 / 54 38 309 oder per E-Mail an alinsche1991@web.de.

Von Christin Lachmann