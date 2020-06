Halsbrecherische Zuwegung: Darum sind Mieter in Mellenthin total erzürnt

Mellenthin

Einst ein Schmuckstück, heute von außen heruntergekommen, unansehnlich und zudem eine Gefahr für Leib und Leben – so präsentiert sich die Wohnanlage alte Schule 1-7 in Mellenthin. Nu noch zwölf der vorhandenen 42 Wohnungen sind bewohnt, obwohl die Wohnungen – 84 und 62 Quadratmeter groß – allesamt einen schönen Querschnitt haben. Doch viele sind inzwischen zu dunklen Löchern geworden, denn die Windpappeln vor und zwischen den Häusern sind das größte Übel.

Die 25 Jahre alten Bäume wurden nicht nur nie beschnitten, sodass sie mittlerweile zu an die 20 Meter hohen Ungetümen herangewachsen sind. Sie haben auch im Laufe der Jahre Wurzeln entwickelt, die alles kaputt machen. Aus diesem Grund haben die noch verbliebenen Bewohner der Wohnanlage jetzt einen öffentlichen Hilferuf gestartet. Mieterin Ute Detemple hat sich an das SPD- Kreistagsmitglied Günther Jikeli gewandt. Der war vor Ort – und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Denn solche Zustände hat auch er lange nicht gesehen.

Die Gehwege, die zu den Häusern führen, sind teilweise bis zu 30 Zentimeter angehoben. In den Rissen wachsen schon wieder neue Bäume. Der Eigentümer unternimmt nichts. Quelle: Cornelia Meerkatz

Pappelwurzeln zerstören auch Terrassen

Die Pappeln – Flachwurzler – haben sämtliche Wege und Rasenflächen mit riesigen, dicken Wurzeln durchzogen. Die asphaltierten Gehwege sind aufgerissen, mehr als 30 Zentimeter hohe Verwerfungen gibt es überall. In den Rissen wachsen teilweise bereits neue Bäume. Sogar unter den Terrassen und den Holzhäusern kriechen die Wurzeln hindurch und sorgen für Risse in den Fußböden. „Es tut sich nichts hier. Wir zahlen pünktlich unsere Miete, aber das Außengelände verkommt immer mehr. Diese Bäume müssen dringend abgenommen werden, denn es wird mit den Wurzeln immer schlimmer“, schildert Detemple.

Die Wohnanlage Alte Schule Mellenthin ist völlig heruntergekommen. Die Gehwege, die zu den Häusern führen, sind mittlerweile auf eigene Gefahr zu betreten. Schuld sind Windpappeln mit gigantischen Wurzeln. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Es ist auch nicht hinnehmbar, dass der Eigentümer nur ein paar Gefahrenschilder aufstellt und denkt, damit sei alles erledigt“, empört sich Roswitha Hahnl. Sie wohnt seit dem Erstbezug der Wohnungen im Jahr 1996 in der Alten Schule. Tatsächlich stehen überall an den Gehwegen Schilder „Betreten auf eigene Gefahr“. „Das sieht ja halsbrecherisch aus“, meint Jikeli. Und die Bewohner geben ihm Recht: Schon mehrfach habe sich der eine oder andere beim Laufen am Fuß verletzt, weil er gestolpert oder umgeknickt sei. Zudem verweisen die Mieter darauf, dass sie ja auf irgendeine Art zu ihren Wohnungen gelangen und daher die kaputten Gehwege benutzen müssen.

Mieter haben Angst, dass sie rausgeekelt werden

Die Gehwege sind zwar das größte Problem. Leider wurden auch die Holzfassaden noch nie wieder gestrichen. Inzwischen sind an den Häusern überall Bretter morsch, Schimmel hat sich gebildet. Dabei mussten die Mieter bei Einzug alle Kaution hinterlegen. „Langsam gewinnt man den Eindruck, dass wir hier alle rausgeekelt werden sollen. Ich habe schon Depressionen“, erklärt Birgit Riemer.

Mellenthins Bürgermeisterin Rita Schröder kennt die Zustände. „Das ist alles Privateigentum, da sind der Gemeinde die Hände gebunden“, sagt sie. Allerdings hat sie jetzt das Amt Usedom-Süd aufgefordert, mit der Immobilienverwalterin in Kontakt zu treten, denn auch die Grasflächen an der Straße sehen äußerst ungepflegt aus.

Kommunalpolitiker Jikeli bittet Kreis um Hilfe

Jikeli hat sich wegen des Mieterärgers und weil aus seiner Sicht Gefahr im Verzug ist, an den Landrat gewandt. „Ich möchte, dass die Baubehörde des Landkreises jetzt dem Hamburger Eigentümer Auflagen erteilt, denn er hat die Verkehrssicherungspflicht und ist für die Verkehrssicherheit auf seinem Gelände verantwortlich“, erklärt der Kommunalpolitiker.

Verwalterin will Fällgenehmigung erwirken

Roswitha Fritzsch, Immobilienverwalterin aus Zinnowitz, die für das Objekt wieder verantwortlich ist, seit es vor wenigen Wochen aus der Zwangsverwaltung genommen wurde, kennt das ganze Dilemma. „Es ist richtig, dass dort sehr lange nichts an den Gebäuden und vor allem an den Gehwegen gemacht wurde“, bestätigt sie. Aus ihrer Sicht sei es zwingend erforderlich, dass zunächst die Pappeln abgenommen werden. „Ich habe wegen einer Fällgenehmigung jetzt ans Umweltamt des Landkreises gewandt. Denn erst, wenn die Pappeln samt wurzeln entfernt sind, kann an die Reparatur der Gehwege gedacht werden“, erklärt Fritzsch.

Von Cornelia Meerkatz