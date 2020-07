Haltestelle Südstadt in Greifswald: Ärger über neue Graffitis

Greifswald

Haltestelle Südstadt – eine Endstation für die Rücksicht und Wertschätzung anderer Menschen? Das Häuschen in der Krullstraße ist erneut mit Farbe beschmiert worden. Am Dach, auf der Bank und an den Wänden: Überall steht die Zahl 340 geschrieben. Dabei wurde die künstlerische Gestaltung der Haltestelle erst im vergangenen Jahr teuer aus dem Haushaltstopf des Stadtteils Schönwalde I bezahlt.

Nicht nur für den Ortsteilvertreter Ibrahim Al Najjar endet hier das Verständnis. Es bleibt im allgemeinen fragwürdig, was jemanden dazu antreibt das Eigentum anderer, in diesem Fall der Stadt, zu beschmieren. Hier steht die Bushaltestelle in der Krullstraße nicht nur für sich, sondern auch stellvertretend für zahlreiche Gebäude, Zäune, Mauern oder Parkbänke in der Stadt.

Die Zahl 340 ist mehrfach an das Haus gesprüht worden. Quelle: privat

Dabei geht es nur selten um Kunst und viel mehr um das „taggen“, also das setzen von Identitätsmarkern. Viel besser wäre es doch, wenn die Künstler, die dafür vorgesehenen Flächen in der Stadt nutzen und auf diesem Weg zu einem schöneren Stadtbild beitragen würden, anstatt dem entgegen zu wirken.

Von Lena-Marie Walter