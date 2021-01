Greifswald

Für sein Projekt „Spielen gegen die Spielsucht – Smart ohne Phone“ wurde der HC Vorpommern-Greifswald beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ ausgezeichnet. Der Handballverein sicherte sich den Preis, der gemeinsam vom Deutschen Olympischen Sportbund ( DOSB) und den Volksbanken Raiffeisenbanken vergeben wird, sowohl in Bronze auf Regional-, als auch in Silber auf Landesebene und ein damit verbundenes Preisgeld von insgesamt mehr als 3000 Euro.

Sport statt Smartphone

Im Kern geht es bei dem Projekt darum, die Zeit, die Kinder und Jugendliche zunehmend vor den Bildschirmen ihrer Smartphones und Spielekonsolen verbringen, zu verringern. Stattdessen soll der Fokus auf dem sportlichen und persönlichen Miteinander liegen. Daher sind mobile Endgeräte, wie Handys und Tablets, für die Kinder in der Sporthalle und im Trainingslager tabu. „Wir haben in unserem Wintercamp für die Acht- bis Zehnjährigen Anfang des letzten Jahres gute Erfahrungen damit gemacht“, erzählt Rita Kremer, die die Idee für den HC Vorpommern-Greifswald beim Wettbewerb einreichte.

Anzeige

Lesen Sie auch: Großer Stern des Sports geht nach Hannover

Bessere Kommunikation, mehr Kreativität

Die Kinder hätten dadurch gelernt, Konflikte nicht im Internet, sondern persönlich auszutragen. Das habe die Kommunikation deutlich verbessert. Auch auf die Entwicklung der Kreativität habe das Projekt positiven Einfluss gehabt. „Wir sind mit den Kindern zu einem Spiel in Neubrandenburg gefahren. Auf der Hinfahrt hat sich jeder mit seinem Smartphone beschäftigt. Vor der Rückfahrt haben wir die Geräte eingesammelt“, erzählt Krämer. Plötzlich seien Gespräche entstanden, einige Kinder spielten „Ich sehe was, was Du nicht siehst“.

Lesen Sie auch: Lions Club unterstützt Ehrenamtliche der Greifswalder Tafel mit 2000 Euro

Corona blockiert Jugend-Projekt

Allerdings sollte das Projekt nicht nur die Kinder erreichen, die ohnehin schon durch ihre Mitgliedschaft im Sportverein dazu angeregt werden, das Handy auch mal beiseitezulegen. Vielmehr war für das letzte Jahr geplant, die Gründung von Handball-AGs an mehreren Schulen in Greifswald anzuregen, um noch mehr Kinder in das Projekt zu integrieren. Wegen der Corona-Pandemie war die Umsetzung des Vorhabens jedoch nicht möglich. Stattdessen sorgten die immer schärfer werdenden Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung seit November 2020 dafür, dass selbst für die Nachwuchs-Handballer des HC Vorpommern-Greifswald kein Mannschaftstraining mehr stattfinden konnte.

Lesen Sie auch: Wegen Corona: Paten für gerettete Tiere und Sponsoren springen ab

Integriert trotz Zwangspause

Um die Kinder trotz Zwangspause und Homeschooling weiter zum Sporttreiben zu animieren, kam der Verein nun ironischerweise nicht mehr um die Nutzung der Smartphones herum. „Die Übungsleiter stehen ständig mit den Kindern in Kontakt. Wir haben uns Wettbewerbe, Aufgaben und Überraschungen einfallen lassen, damit die Kinder individuell Sport treiben und weiter im Verein integriert sind“, berichtet Kremer, die selbst Nachwuchstrainerin für die weibliche Jugend ist. Trotzdem seien die Instruktionen darauf angelegt, möglichst viel Zeit abseits des Bildschirms zu verbringen. „Wir haben im Verein den Slogan geprägt: Jetzt Gerät aus und raus.“

Von Alexander Kruggel