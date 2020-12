Handwerkerazubis beklagen Zustände in Greifswalder Berufsschule

Lubmin/Wolgast

Die positive Nachricht zuerst: Entgegen des bundesweiten Trends im Handwerk, wo der Berufsnachwuchs fehlt, sind die Ausbildungszahlen für den Beruf Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik (SHK) in Mecklenburg Vorpommern in diesem Jahr um mehr als zehn Prozent von 398 auf 441 Azubis gestiegen.

Damit trägt nach Aussage des Geschäftsführers der Kreishandwerkerschaft Vorpommern-Greifswald, Robert Schulz, die Werbekampagne des Fachverbandes SHK „Schaffer-Helfer-Klimaretter“ Früchte. Acht junge Auszubildende haben die Kampagne begleitet. Leonard Hanke aus Lubmin, Auszubildender im dritten Lehrjahr, war einer von ihnen. „Wir haben praktisch gezeigt, wie interessant die Aufgaben unseres Berufes sind. Mit dem Klempner von früher ist das nicht mehr zu vergleichen“, berichtet der 18-Jährige.

Nur drei Berufsschulstandorte im Land

Erstmals muss deshalb in Greifswald an der Beruflichen Schule mit 83 neuen Azubis dreizügig ausgebildet werden. Doch die schlechte Nachricht dabei ist, dass im Schweriner Bildungsministerium dieses erfolgreiche Werben um Berufsnachwuchs nicht wahrgenommen wurde und die Ausbildungskapazitäten auf drei Berufsschulstandorte in Wismar, Rostock und Greifswald begrenzt wurden. Dort ergeben sich nach Aussagen der Azubis und des Fachverbandes SHK immer mehr Engpässe bei den verfügbaren Fachlehrern.

„Es ist katastrophal. In Greifswald haben wir zwar engagierte Ausbilder, aber viel zu wenige. Dazu kommt Uralt-Technik“, meint Leonard Hanke. Erst auf Drängen der Ausbildungsbetriebe und der Azubis wurde in diesem Jahr durch die Lehrlinge selbst eine sogenannte „Wasserwand“ errichtet, wo die verschiedenen Anschlüsse und Havarien trainiert werden können. Durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde ein Viertel der 100 000-Euro-Investition mitgetragen, berichtet er.

Lehrermangel und Uralt-Technik

Noch schlimmer sehe es laut Hannes Arndt, Lehrling im 2. Lehrjahr, im überbetrieblichen Ausbildungszentrum in Rostock aus. Da die Berufsausbildung dual erfolge, gehöre das Lernen dort dazu. „Aber die Stände, an denen wir unser Rüstzeug beigebracht bekommen sollen, sind über 25 Jahre alt. Das gilt auch für das Unterrichtsmaterial. Und es sind wegen Lehrermangel so viele Stunden ausgefallen, das ist unfassbar“, sagt der 19-Jährige.

Die Rede ist dabei von fast 14 Prozent Unterrichtsausfall, wie Landesinnungsmeister SHK Martin Ratzke bestätigte. Außerdem gebe es jetzt dort keinen einzigen Berufsschullehrer mehr.

Innungsmeister Marco Hanke aus Lubmin und das Mitglied des Vorstandes, Meister Mirko Blättermann aus Wolgast, finden ebenfalls, dass in den Beruflichen Schulen/Zentren etwas passieren muss, „denn wenn die Azubis in der Praxis arbeiten, merken wir, das Wissen nicht vermittelt wurde“, sagen beide unisono. Sie fürchten, dass deshalb Lehrlinge, die dringend gebraucht werden, von der Ausbildung abspringen könnten.

Bildungsministerium sieht Handwerkskammern in der Pflicht

Aus dem Bildungsministerium in Schwerin heißt es dazu, dass die Handwerkskammern die Interessen des Handwerks gegenüber Politik und Verwaltung repräsentieren, aber als Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirtschaft keiner „Staatsaufsicht“ unterliegen. „Das Land hat somit in der Berufsbildung lediglich im begrenzten Rahmen eine Rechtsaufsicht über die Handwerkskammern“, teilt Sprecher Henning Lipski mit. Dennoch suche das Land den ständigem Dialog mit den Kammern.

Was die Ausbildungssituation in Greifswald und in Rostock betreffe, so habe es am 10. Dezember ein Gespräch zwischen SHK-Innung und Handwerkskammer gegeben. Im Handwerkerbildungszentrum Rostock beginne am 4. Januar 2021 ein neuer Ausbildungsmeister mit langjähriger fachlicher Erfahrung im SHK-Handwerk, sodass der praktische Unterricht fortgesetzt werden könne. Auch in die weitere Ausstattung der SHK-Werkstätten werde investiert.

Berufsschule in Greifswald wird unter die Lupe genommen

„Zugleich ist die Handwerkskammer mit den Innungsmitgliedern der Region und dem Bildungsministerium im Gespräch, um den hohen Unterrichtsausfall an der Berufsschule in Greifswald zu vermeiden, den fehlenden Unterrichtsstoff nachzuholen und die Unterrichtsqualität wieder zu sichern.

Dazu wurde ein gemeinsamer Besuchstermin von Handwerkskammer und Innungen in der Berufsschule zu Beginn nächsten Jahres avisiert, um die personelle, aber auch technische bzw. digitale Ausstattung der Berufsschule zu thematisieren“, teilt Ministeriumssprecher Lipski mit.

Die beiden erfahrenen Handwerksmeister Hanke und Blättermann sind sich einig in ihrer Auffassung, dass das Land ebenso wie die Ausbildungsbetriebe in der Pflicht ist, wenn es um die gute Ausbildung von Fachkräften geht. „Wenn das Interesse bei den Jugendlichen schon da ist, einen Handwerksberuf zu erlernen, müssen auch die Voraussetzungen geschaffen werden“, fordern sie.

Von Cornelia Meerkatz