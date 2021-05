Stralsund

Der 1893 in Greifswald geborene Rudolf Ditzen Hans Fallada wurde vor 100 Jahren auf eigenen Wunsch in der Stralsunder Provinzialheilanstalt (Krankenhaus West) behandelt. Andere Einrichtungen hatten ihn nicht von seiner Drogensucht heilen können. Die Stralsunder Provinzialheilanstalt war sehr modern und erst 1909 und 1912 gebaut worden war.

Seine Entzugsbehandlung in einer geschlossenen Anstalt war denn auch erfolgreich wie die von Sabine Koburger und Jörg Armbruster ausgewertete Krankenakte zeigt. Er wollte demnach dort lernen, ohne Drogen einzuschlafen. Für den Patienten Fallada war der Aufenthalt in einer öffentlichen Einrichtung eine Ausnahme, er besuchte sonst nur private Sanatorien.

Inspiration fürs Schreiben

Dessen Wille, etwas zu ändern, war demnach sehr groß. Seine schriftstellerische Arbeit verschaffte dem Künstler mit genialischen Zügen Linderung, schätzen die Autoren ein. Denn sie half ihm, sich mit seiner Sucht auseinanderzusetzen.

In der Heilanstalt wollte Ditzen über die Auswirkungen von Suchtmitteln und Reizstoffen auf die Menschen seiner Zeit schreiben. In Stralsund konnte er beides zusammenbringen. Aus dem beabsichtigten Novellenband wurde nichts, aber er arbeitete an einem Lustspiel, erzählte er den Ärzten. Die Darstellungen in seinem 1922 vollendeten Roman „Anton und Gerda“ zeugen nach Einschätzung der Autoren von seiner Zeit in der Stralsunder Heilanstalt. Romanheld Anton wird von den erleuchteten Fenstern der Anstalt angelockt und landet im Schlafsaal der unheilbaren Männer und wurde dann dort festgehalten.

Rudolf Ditzen hielt sich wegen seines Morphinismus sechs Wochen in der Heilanstalt auf. Die Therapie bestand laut Akte in Medikamentenentzug, Spazieren gehen und Schreiben. Wegen der Schlafstörungen erhielt der Schriftsteller Medikamente. Seine Stimmung in Stralsund soll stabil gewesen sein. In „Anton und Gerda“ beschreibt er die Realität in der Heilanstalt: lange Bettreihen, sehr sauber und hell. Wie ein Beobachter von außen beschreibt er die Patienten, die trostlosen Geschöpfe und deren Behandlung durch arrogante Ärzte.

Von eob