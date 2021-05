Der Autor Volker Pesch hat einen neuen Krimi veröffentlicht. Dieses Mal spielt die Geschichte in Rostock und handelt von einem mysteriösen Toten, der auf einem untergegangenen Schiff gefunden wurde. Was „Der letzte Grund“ zum Lesevergnügen macht, beschreibt OZ-Autor Peer Schmidt-Walther in seiner Rezension.