HanseYachts plant Kapitalerhöhung durch Ausreichung neuer Aktien 

Greifswald

Die Greifswalder HanseYachts AG wappnet sich mit einer Kapitalerhöhung gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der Hersteller von Segel- und Motorjachten will eigenen Angaben zufolge Altkredite mit der Ausgabe neuer Aktien in Form einer Sachkapitalerhöhung tilgen und zudem neue Aktien an Kleinaktionäre ausreichen. Die Barkapitalerhöhung wird durch die Ausgabe von bis zu 941 102 neuen Aktien mit einem Bezugspreis von 3,80 Euro je Akte durchgeführt, wie HanseYachts am Freitag mitteilte. Demnach können die Aktionäre neue Aktien im Bezugsverhältnis 3:1 beziehen, das heißt für drei alte Aktien kann eine neue bezogen werden.

Schritt soll Verluste aus erstem Lockdown auffangen

Insgesamt will sich das börsennotierte Unternehmen damit in drei Schritten neu aufstellen. Im September hatte Hanseyachts bereits Kredite in Höhe von 17,1 Millionen Euro aufgenommen, von denen 13 Millionen Euro zu 90 Prozent durch Landesbürgschaften abgesichert wurden. „Diese Schritte werden das Eigenkapital stärken, die Zinslasten senken und vor allem eine sehr gesunde Cash-Position aufbauen, um die Verluste aus dem ersten Lockdown zu verkraften“, sagte Finanvorstand Sven Göbel. Zudem wolle sich das Unternehmen damit für die kommenden Herausforderungen der Pandemie aufstellen.

Bis zu 3,58 Millionen Euro liquide Mittel

Durch die Barkapitalerhöhung sollen bis zu 3,58 Millionen Euro liquide Mittel zu fließen. Die beiden Vorstände haben sich verpflichtet, nicht bezogene Aktien in Höhe von 230 000 Euro zu erwerben. Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung wollen die Aurelius-Gruppe, die 77 Prozent der Anteile hält, und die HY Beteiligungs GmbH Zahlungsansprüche imWert von knapp 11,96 Millionen Euro in die Gesellschaft gegen Ausgabe von insgesamt 3,15 Millionen neue Aktien einbringen.

Der Hersteller von Segel- und Motorjachten, die Greifswalder Hanseyachts AG, war durch die Pandemie in die roten Zahlen gerutscht. Für das Geschäftsjahr 2019/2020 wurde ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals ausgewiesen. Die Hanseyachts AG ist nach eigenen Angaben - gemessen an der Zahl weltweit verkaufter Yachten - der zweitgrößte Hersteller hochseetauglicher Segelyachten der Welt.

Von Martina Rathke