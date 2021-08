Greifswald

Kurze Pause im Keimblatt. Besitzer Markus Maaß sitzt auf einem Klappstuhl auf dem Parkplatz neben seinem Bio-Naturkostladen in der Stralsunder Straße. Während er gerade von den Problemen erzählen will, welche die einmonatige Sperrung des Hanserings für ihn mit sich bringt, wird er unterbrochen. Eine ältere Dame mit Rostocker Kennzeichen stellt ihr Auto neben ihm ab. Ob sie hier gar nicht in die Stadt komme? Zum Landesmuseum? Nein. Nach wenigen Minuten und einer schriftlichen Beschreibung, die der Dame mit auf den Weg gegeben wird, wendet sie und fährt in die Richtung, aus der sie gekommen ist, wieder zurück. Sie war bereits die zweite innerhalb einer knappen Stunde, die mit der Auskunft versorgt werden musste.

Seit Anfang August ist der Hansering halbseitig gesperrt. Autofahrer kommen aus der Stadt raus, rein aber nicht. Die Straße entlang des Museumshafens ist eine der fünf großen Ausfahrtstraßen der Stadt. Die Umleitung über die Grimmer Straße im Südwesten Greifswalds hat den gesamten August über für Stau gesorgt.

Hansering wieder geöffnet

Nun teilte die Stadt mit, dass der Hansering wieder geöffnet ist – vorläufig. Da die Bauarbeiten am Hansering in den vergangenen Wochen gut vorangekommen seien, könne die Sperrung bereits zum Wochenende und damit früher als geplant aufgehoben werden.

In der Zeit wurde die Straße bereits teilweise verbreitert und der Fußgängerüberweg auf Höhe der Fußgängerbrücke abgebaut. Zudem erklärte die Stadt, dass die einspurige Verkehrsführung eine Ausnahme bleiben solle und versprach: „Der Verkehr wird in den nächsten Wochen wieder zweispurig rollen.“ Markus Maaß freut sich schon. Ihn hat die Ankündigung einer Sperrung vor einem Monat kalt erwischt.

Eine bessere Kommunikation wäre wünschenswert

„Am Freitag haben wir erfahren, dass der Hansering ab Montag gesperrt werden soll, die Art und Weise ist nicht schön“, erklärt Maaß. Dass die Sperrung wegen der Arbeiten nötig ist, will er nicht in Zweifel ziehen. Er wünscht sich als Unternehmer und Gewerbetreibender, der so konkret betroffen ist, jedoch eine bessere Kommunikation durch die Stadt. Besonders betroffen seien aus seiner Sicht die Lieferanten. Während er erzählt, rollen mehrere Lkw stadtauswärts vorbei. Den Parkplatz und die Ladenfläche teilt er sich mit dem Zisch Getränkemarkt. „Die Auffahrt auf den Parkplatz ist durch die Verkehrsinsel so gebaut, dass lange Sattelschlepper nur auf den Parkplatz kommen, wenn sie aus der Stadt kommen. Normalerweise fahren sie rein, wenden dann und kommen zurück.“

Mit der Sperrung gehe das nicht mehr. Ein oder zwei Mal am Tag gibt er deswegen jetzt den „Einwinker“ für die Fahrer, wenn die versuchen, in der Stralsunder Straße zu wenden. Maaß teilt dabei die Beschwerde der Rostocker Autofahrerin, dass die Umleitung nicht gut ausgeschildert ist. „Wenn ich nur das Wort Zentrum auf den Schildern durchstreiche, wissen doch Außenstehende überhaupt nicht, was das bedeutet.“

Auch für ihn und sein Geschäft war die Sperrung hinderlich. Viele Kunden hätten nicht verstanden ab wo überhaupt gesperrt sei oder die Umwege nicht in ihren Alltag einplanen können. Maaß fügt aber hinzu: Die touristischen schlechten Sommer seien für das Geschäft härter gewesen.

Stadt kündigt neue Sperrungen ab September an

Auch ohne Maaß mahnende Worte erklärt die Stadt bereits jetzt, wie künftige Sperrungen aussehen könnten. Diese beginnen bereits ab dem 6. September. Dann bekommt der Hansering auf Höhe Steinbeckerstraße eine Baustellenampel, da der Verkehr abwechselnd an einer Engstelle vorbeigeführt werden muss.

Mit weitaus erheblicheren Einschränkungen müssen Autofahrer in der Nacht vom 16. zum 17. September rechnen. Dann werde in der Stralsunder Straße die neue Fahrbahndecke für die stadteinwärts führende Spur auf einer Länge von rund 100 Meter asphaltiert. Der Hansering müsse deshalb zwischen 20.00 und 6.00 Uhr voll gesperrt werden. Fahrzeugführer werden rechtzeitig umgeleitet.

Eine weitere Änderung gilt schon ab diesem Wochenende: Um den Verkehr am Hansering zu entlasten, wird die Ortsumgehung zwischen Neuenkirchen und der Ausfahrt Gützkower Landstraße (Ausschilderung Neubrandenburg Autobahn) in beide Richtungen bis Ende September für langsamere Fahrzeuge freigegeben. Das gilt somit auch für Traktoren, wenn diese langsamer als 60 Kilometer in der Stunde fahren.

Von Philipp Schulz