Greifswald

Das Projekt „Umbau Hansering“ kann endlich starten. Wie Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) auf der Bürgerschaftssitzung mitteilte, sei die Finanzierung gesichert. „Die Förderung durch das Land ist nicht ganz so hoch ausgefallen, wie gewünscht“, sagte sie. „Aber wir haben Deckungsquellen im Haushalt gefunden, die es uns ermöglichen den Fehlbetrag aufzubringen.“ Ein Beispiel: Bestimmte Baumaßnahmen der Stadt- und Abwasserwerke, die sonst über das Projekt finanziert würden, bezahlen die kommunalen Unternehmen selbst. „Jetzt wird das Leistungsverzeichnis aufgestellt, dann kommen die Ausschreibungen“, so von Busse. 4,2 Millionen Euro fließen aus dem Schweriner Wirtschaftsministerium an den Ryck, insgesamt kostet das Vorhaben etwa 7,5 Millionen Euro. Der erste Spatenstich für das Großprojekt könnte noch 2019 erfolgen.

Anne Ziebarth