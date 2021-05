Hansestadt Greifswald soll kinderfreundlicher werden

Greifswald

Kinderrechte wie Bildung und Beteiligung, bessere Spielplätze, kinderfreundliche Stadtteile inklusive Verkehrswege: Die Kommunalpolitiker von Bündnis 90/Die Grünen und SPD sehen in Sachen Kinderfreundlichkeit erheblichen Handlungsbedarf in Greifswald. Daher regen sie mit einem Beschlussvorschlag für die kommende Bürgerschaftssitzung an, in der Stadtverwaltung mit dem nächsten Haushaltsplan die Vollzeitstelle eines hauptberuflichen Kinderbeauftragten zu schaffen. Alternativ seien auch zwei halbe Stellen denkbar.

Die Person sollte die Kinderfreundlichkeit des Verwaltungshandelns sicherstellen, heißt es zur Begründung. Im Klartext: Der oder die Beauftragte soll dafür sorgen, dass bei allen Planungen und Maßnahmen die Kinderrechte prioritär berücksichtigt werden. „Und nicht erst, wenn irgendwo Probleme aufgetreten sind“, erklärte Tom Beyer für die Grünen in der jüngsten Sitzung der Ortsteilvertretung Innenstadt. Zwar gebe es eine ehrenamtliche Kinderbeauftragte. Seit März 2019 übt diese Funktion Kassandra Engel aus, wofür sie eine monatliche Aufwandsentschädigung von 150 Euro erhält. Doch deren Möglichkeiten seien begrenzt. „Kinder und Jugendliche werden oft vergessen. Ich halte es für dringend geboten, eine größere Lobby für sie zu schaffen“, schlägt sich Yvonne Görs von den Linken auf die Seite der Initiatoren.

Beauftragter als Bindeglied

Gernot Drewes, der für die CDU in der Ortsteilvertretung sitzt, hat hingegen Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer neuen Stelle: „Wir haben in der Stadt doch schon diverse Beauftragte“, gibt er zu bedenken und erinnert beispielhaft an die Familien- und Seniorenbeauftragte, die Präventionsbeauftragte und den Behindertenbeauftragten. Für den Gremiumsvorsitzenden Bernd Wartenberg (Grüne) ist das kein Widerspruch. Im Gegenteil: Der oder die hauptamtliche Kinderbeauftragte „kann künftig als Bindeglied zwischen all diesen Stellen fungieren und die Dinge bündeln“, argumentiert er für den Vorschlag.

Ziel ist Maßnahmenkatalog

Auch die Idee, eine Arbeitsgemeinschaft Kinderfreundliches Greifswald zu gründen, stieß auf Wohlwollen. Aufgabe der AG soll zum Beispiel sein, neue Bebauungspläne auf ihre Kinderfreundlichkeit zu prüfen und einen Maßnahmenkatalog für ein kinderfreundliches Greifswald zu erarbeiten.

„Dritter Punkt unseres Vorschlags ist es, analog zur Familienfreundlichkeitsprüfung der Stadtteile Wieck/Ladebow und Schönwalde II/Groß Schönwalde auch die restlichen Stadtteile zu prüfen“, so Tom Beyer. Die Ortsteilvertretungen der Innenstadt und von Schönwalde II stimmten dem Gesamtpaket am Ende mehrheitlich zu. Entscheiden wird die Bürgerschaft Mitte Juni darüber. Entscheidend dürften die Kosten sein. Laut Beschlussvorschlag sollen für die Stelle im ersten Haushaltsjahr 100 000 Euro zur Verfügung gestellt werden, davon 80 000 Euro für Personalkosten.

Von Petra Hase