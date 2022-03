Greifswald

Der neue Verwaltungssitz der Hansestadt Greifswald, die Walther-Rathenau-Straße 9-11, wird zum Politikum. Nachdem die Stadt seit 1. März 2021 Miete für das große Objekt zahlte, ohne es zu nutzen, soll nun ein Untersuchungsausschuss Licht ins Dunkel bringen. Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) hatte den verzögerten Einzug bislang mit der unzureichenden Internetverbindung begründet. Erst im vorigen Monat zogen die ersten städtischen Mitarbeiter in das Haus ein. Künftig soll es etwa 70 Beschäftigten als Arbeitsstätte dienen, weil bestehende Verwaltungsstandorte in der Innenstadt aus allen Nähten platzen.

„Das Handeln des grünen Oberbürgermeisters rund um die Anmietung der Walter-Rathenau-Straße 9-11 ist ein handfester Skandal und ein Paradebeispiel für Steuergeldverschwendung. Die Anmietung des Gebäudes geschah äußerst kurzfristig im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung des Hauptausschusses im November 2020, schon damals gegen den Widerstand der CDU“, wettert deren Fraktionschef Axel Hochschild. Auf Initiative seiner Partei wird nun ein Untersuchungsausschuss die Arbeit aufnehmen.

Kurzzeitparkplätze für Besucher Die Beschäftigten der Stadtverwaltung, die bereits in die Walther-Rathenau-Straße 9-11 eingezogen sind oder dies in den nächsten Wochen vor sich haben, sind weiter unter den gleichen E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu erreichen. Das betrifft also unter anderem das Tiefbau- und Grünflächenamt, die Abteilung Wirtschaft und Tourismus sowie das Amt für Bildung, Kultur und Sport. Für Termine von Bürgerinnen und Bürgern wurden in der Einfahrtstraße rechts neben dem Gebäude Kurzzeitparkplätze für die Dauer von einer Stunde eingerichtet. Insgesamt 70 Arbeitsplätze werden an dem zusätzlichen Verwaltungsstandort geschaffen.

Mietzahlungen von etwa 250 000 Euro

Anfang vorigen Jahres kündigte der Oberbürgermeister die ersten Umzüge für April 2021 an. Tatsächlich erfolgten sie erst Anfang Februar 2022. „Das Gebäude stand also elf Monate vollkommen leer. In diesem Zeitraum dürften Mietzahlungen in Höhe von ca. 250 000 Euro angefallen sein. Aktuell rechnet die Verwaltung mit einem vollständigen Bezug des Gebäudes erst im April 2022, sodass wohl noch mehrere zehntausend Euro ausgegeben werden, bis das Gebäude vollständig genutzt wird“, verdeutlicht Axel Hochschild das Problem.

„Es muss detailliert aufgeklärt werden, was dem OB vor der Anmietung über das Gebäude bekannt war.“ Axel Hochschild, CDU-Fraktionschef Quelle: OZ-Archiv

Fassbinder hatte zuletzt auf der Bürgerschaftssitzung am 21. Februar über das Thema informiert. Nach seinen Worten gab es zu diesem Zeitpunkt erst wenige Tage „eine funktionierende dicke Internetleitung“, sprich: einen Breitbandanschluss. Mit einer Übergangslösung seien Anfang Februar der Sicherheitsingenieur, die Datenschutzbeauftragte sowie das Wahlbüro in das neue Verwaltungsgebäude Rathenaustraße eingezogen. In dieser Woche folge der Fuhrparkmanager. Am 7. und 8. März werden die Mitarbeitenden des Tiefbau- und Grünflächenamtes umziehen, nur der Bauhof verbleibe an seinem Standort in der Gützkower Landstraße. Eine Woche später folge die Abteilung Wirtschaft und Tourismus aus der Goethestraße. Der Umzug für das Amt für Bildung, Kultur und Sport finde etwas später statt. „Hier werden noch die letzten Umbaumaßnahmen nach dem Auszug der Firma ,Gryps-Computer’ abgeschlossen und neue Möbel beschafft“, heißt es aus dem Rathaus. Fassbinder gehe davon aus, dass der Einzug im April beendet werden könne.

„Aufarbeitung ist wichtig“

Die CDU kann die vom OB genannten Hinderungsgründe einer unzureichenden Internetanbindung nicht nachvollziehen. Angesichts der Tatsache, dass im Gebäude zuvor ein IT-Unternehmen seinen Sitz hatte, scheine dies zumindest zweifelhaft. „Wenn doch, wurde offenbar ein Gebäude für teures Geld angemietet, ohne vorher vernünftig geprüft zu haben, ob dieses überhaupt für die Verwaltung geeignet ist. Und dass es bei einem Gebäude mitten in der Stadt fast ein Jahr dauern soll, bis eine Breitbandanbindung vorhanden ist, halte ich für äußerst unglaubwürdig“, kritisiert Christdemokratin Madeleine Tolani.

Ähnlich sieht das Bürgerschaftsmitglied Frank Hardtke von der Kompetenz für Vorpommern (KfV), der den Antrag der CDU auf Bildung eines Untersuchungsausschusses unterstützte: „Seinerzeit musste unbedingt eine Eilentscheidung zum Anmieten getroffen werden und dann passiert ein Jahr gar nichts? Das ist nicht nachvollziehbar“, moniert er. „Für die Miete wurde viel Geld verpulvert. Es ist wichtig, das vernünftig aufzuarbeiten“, fordert Hardtke.

„Plausible Erklärung fehlt“

Unterstützung erfahren CDU und KfV von den Liberalen. „Ich konnte es schon damals nicht nachvollziehen, worin die Eilbedürftigkeit besteht. Vielleicht hätte man einiges mit Homeoffice abfedern können. Mangelndes Breitband war und ist für mich keine plausible Erklärung, dass sich alles so lange hinzog. Deshalb ist es dringend, jetzt Licht ins Dunkel zu bringen“, fordert FDP-Frau Katja Wolter.

SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Kerath indes sieht keine Notwendigkeit eines Untersuchungsausschusses. „Was der jetzt klären soll, weiß ich nicht“, sagte er auf OZ-Anfrage. Zweifellos sei viel Geld geflossen, es handele sich schließlich um eine große Immobilie, Gewerbemieten seien hoch. Doch die Begründung für den verzögerten Einzug habe der OB bereits geliefert.

Verhindern konnten weder SPD, Grüne, noch Linke den Untersuchungsausschuss, die seit der OB-Wahl 2015 gern und häufig gemeinsam als linksgrünes Bündnis Anträge der CDU abschmettern. Zur Gründung eines solchen Gremiums bedarf es laut Geschäftsordnung der Bürgerschaft nur der Zustimmung von einem Drittel des 43-köpfigen Parlaments. Diese Zahl wurde erreicht. Für Kerath kein Grund zur Aufregung, am Freitag werde das erweiterte Präsidium den Fahrplan für den neuen Ausschuss abstecken.

CDU-Chef Hochschild indes erhofft sich neue Einsichten: „Es muss detailliert aufgeklärt werden, was dem OB vor der Anmietung über das Gebäude bekannt war, ob es Alternativen zu dieser Anmietung gab, wann welche Maßnahmen zur Nutzbarmachung des Gebäudes getroffen wurden und wo die Gründe für die Verzögerung und somit den fast einjährigen Leerstand liegen.“

Von Petra Hase