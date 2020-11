Hanseyachts Greifswald: Keine weiteren Neuinfektionen

Greifswald

Aufatmen beim Greifswalder Schiffbauer Hanseyachts. Laut Anke Radlof, Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Greifswald, gab es keine weiteren Neuinfektionen mit Covid-19 im Unternehmen. Es bleibe bei den 25 in der vorigen Woche bestätigten Fällen. Noch am Freitag hieß es, dass der Kreis weitere Neuinfektionen für durchaus möglich halte. Am Mittwoch war zunächst von acht Fällen die Rede.

Zur Infektionslage bei den Mitarbeitern heißt es auf der Internetseite von Hanseyachts: „Glücklicherweise haben die meisten der positiv getesteten Kollegen keine oder nur schwach ausgeprägte Symptome. Es gibt aber auch zwei Kollegen, die mit schwereren Symptomen zu kämpfen hatten. Einem Kollegen geht es glücklicherweise bereits besser. Allen anderen erkrankten Mitarbeitern wünschen wir an dieser Stelle gute Besserung.“

Testkosten übernimmt das Unternehmen

In der von den beiden Vorständen Jens Gerhardt und Sven Göbel unterzeichneten Erklärung heißt es weiter, dass „alle Mitarbeiter, die möglicherweise infiziert worden sein könnten“ auf Kosten der Hanseyachts AG getestet wurden und werden. „Wir testen einmal am Anfang der Quarantäne und ein zweites mal nach fünf Tagen. Wenn beide Tests negativ sind, können die Kollegen zurück an ihren Arbeitsplatz. Inzwischen sind schon 39 Mitarbeiter aus der Quarantäne gesund zurückgekehrt.“ Zwischenzeitlich musste die Abteilung Möbelfertigung komplett geschlossen werden. Gerhardt und Göbel betonen: „Wir gehen dabei natürlich in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vor. Selbstverständlich unterliegt die mögliche Quarantäne keinen wirtschaftlichen Überlegungen, die Verantwortung zum Kollegen und seiner Familie hat immer Vorrang.“ Nach Kenntnis der Firmenleitung hätte die ursprüngliche Ansteckung im privaten Umfeld stattgefunden.

Das während des ersten Lockdowns im März eingeführte Hygienekonzept habe sich aus Sicht der Firmenleitung bewährt. Es sei ein Zwei-Schicht-Betrieb mit versetzten Pausenzeiten aufgebaut worden, die Produktion dürfe nur von Mitarbeitern betreten werden, die Duschen seien geschlossen, Fahrgemeinschaften aufgelöst, die Hände müssten regelmäßig desinfiziert werden. Es herrsche Maskenpflicht und auch die Einhaltung der Abstände werde kontrolliert. Mitarbeiter hatten damals in einem anonymen Schreiben an die OZ kritisiert, dass die Hygienestandards nicht eingehalten werden. Illegal gefilmtes Videomaterial zeigte dies auch. Die Firmenleitung wies die Vorwürfe zurück und auch der Betriebsrat stellte sich hinter die Leitung.

