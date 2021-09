Greifswald

Die Hanseyachts AG und die Stadtwerke Greifswald arbeiten daran, die Stromversorgung für die größte deutsche Sportbootwerft ökologischer zu gestalten. Das teilen die Unternehmen in einem gemeinsamen Schreiben mit.

Anschluss an Fernwärme

Bereits jetzt beziehe Hanseyachts 100 Prozent Ökostrom von den Stadtwerken und heizt Produktionshallen mit Holzverschnitt aus der eigenen Tischlerei. Diese Anlage verliere Leistungskraft. Zusammen wurde deswegen ein externer Dienstleister beauftragt, ein nachhaltiges und energieeffizientes Versorgungskonzept zu erarbeiten. Dabei werde auch geprüft, ob der Produktionsstandort für Segel- und Motoryachten am Ryck an das Greifswalder Fernwärmenetz angeschlossen wird.

Elektromobilität für Mitarbeiter

Parallel dazu beginne auf dem Werftgelände am Ryck und am Produktionsstandort Helmshäger Berg der stufenweise Ausbau von Photovoltaikanlagen für drei Millionen Euro. Der Bau werde drei Jahre dauern und der überschüssige Strom in das Netz der Stadtwerke eingespeist. Hanseyachts wolle zudem prüfen, ob Batteriespeicher und Windkraftanlagen auf dem Werftgelände stehen können, um Elektromobilität für die Mitarbeiter anzubieten.

Von OZ