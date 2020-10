Hartes Ringen um Zukunft der „Greif“: Sonderausschuss stimmt Nutzungskonzept zu

Greifswald

An einer Stelle stockte Anne Stielow, Vorsitzende des Fördervereins Rahsegler Greif e.V., der Atem: Als Hinrich Rocke für das Bündnis von FDP, Bürgerliste und Kompetenz für Vorpommern ans Rednerpult trat und einen Änderungsantrag einbrachte. Grundtenor des Antrags: Die „Greif“ soll saniert werden, aber bitte danach nicht mehr auf Fahrt gehen. In der Stadt, so argumentierte Rocke – gebe es andere wichtige Investitionsvorhaben wie die Sanierung des Theaters und den Bau des Schulzentrums an der Ellernholzstraße. „Warum muss die Stadt anderen Menschen eine Reise ins Mittelmeer finanzieren?“

Das Bürgerbündnis konnte mit diesem Vorstoß allerdings keine Mehrheiten gewinnen, obwohl eine Entscheidung für die „Greif“ unter Segeln die Stadt langfristig an die Zahlung von kommunalen Zuschüssen bindet. „Wenn wir die Entscheidung für die ,Greif’ treffen, dann treffen wir sie für 20 bis 25 Jahre“, warnte Ulf Burmeister (Bürgerliste). Lediglich die Mitglieder der eigenen Fraktion stimmten auf der gemeinsamen Sondersitzung von Bildungsausschuss, Finanzausschuss und Wirtschaftsausschuss dafür, die ,Greif künftig an die Kette zu legen. „Ich bin erleichtert“, sagte Anne Stielow. „Unser Ziel bleibt: Die ´Greif’ muss wieder in Fahrt kommen.“ Hier die entscheidenden Ergebnisse:

Große Mehrheit für Sanierung und eine Greif in Fahrt

Die große Mehrheit votierte für die 3,5 Millionen Euro schwere Sanierung der Schonerbrigg und den Erhalt als bewegliches Denkmal, auch wenn für den Betrieb nun jährliche Zuschüsse in Höhe von 298 000 bis 398 000 Euro fällig werden. „Sie werden für dieses Schiff, die Sanierung der Greif, die Zustimmung der CDU bekommen“, so Finanzausschuss-Mitglied Walter Noack. Der Bund habe die Übernahme der Hälfte der Sanierungskosten nicht signalisiert, um ein Segelschiff zu haben, dass dann an der Kette liegt, sondern damit es wieder fährt. Eine ähnliche Argumentation kam von den Grünen. „Ein Segelschulschiff ist dafür da, um zu segeln und nicht, um abgestellt zu werden“ so Fraktionschef Alexander Krüger. „Wer A sagt, muss auch B sagen.“ Diesmal - so Krüger – stehe man, wenn auch selten, an der Seite der CDU.

Gemeinsame Stiftung mit Land und Bund?

Die SPD legte eine weitere Option auf den Tisch: Die Überführung der „Greif“ in eine andere Rechtsform, beispielsweise in eine Stiftung. Da die Greif als Denkmal von nationaler Bedeutung eingestuft sei, sei es doch sinnvoll, Bund und Land mit ins Boot zu holen, argumentierte Fraktionschef Andreas Kerath. Die Bedenken des Bürgerbündnisses seien nachvollziehbar. „Wir haben in den kommenden Jahren sehr große finanzielle Bretter zu bohren.“

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), der sich in der Sonderausschuss-Sitzung als „Fan der Greif“ outete und sich hinter das Sanierungs- und Nutzungskonzept des Eigenbetriebes stellte, warnte davor, die Zustimmung zum Konzept „Greif unter Segeln“ an die Stiftungsidee zu koppeln. Die Gründung einer Stiftung dauere mehrere Jahre. „Werfen Sie jetzt keinen Haken ins Getriebe“, so Fassbinder zu Kerath. Das Zeitfenster, hohe Fördermittel von Bund und Land für die Sanierung des Schiffes zu erhalten, sei nur kurze Zeit geöffnet. Abgestimmt wurde über den SPD-Vorschlag nicht, da die Fraktion den Änderungsantrag erst zur Bürgerschaftssitzung am Montag einbringen möchte.

Tierschutzpartei kritisiert „militärische Nutzung“

Ein Passus im Nutzungskonzept stieß bei Abgeordneten der Linken und der Tierschutzpartei auf Kritik. Auf Seite 18 des Konzeptes heißt es, dass das Schiff für Ausbildungsfahrten mit der Marine geeignet sei. Hintergrund: Das Marineausbildungsschiff „Gorch Fock II“ steht wegen schwerer Schäden als Segelschulschiff für die Kadetten-Ausbildung nicht zur Verfügung. Die „Greif“ könne deshalb in der Nebensaison einspringen, so Eigenbetriebschef Friedrich Fichte. Robert Gabel von der Tierschutzpartei monierte, dass eine „militärische Nutzung“ im Widerspruch zur „Greif“ als ziviles Berufssegelschulschiff stehe. Ähnlich argumentierte die Links-Abgeordnete Yvonne Görs, die grundsätzlich die Ausrichtung des Schiffes auf Kinder und Jugendliche lobte, aber ihre Zustimmung zum Nutzungsplan daran knüpfte, dass der Passus der marinen Nutzung aus dem Konzept gestrichen wird. Mehrheiten fanden sich für den Antrag nicht.

„Es muss nicht bei den Kosten bleiben“

Jan Evers, der für die Fraktion Grüne/AL im Finanzausschuss sitzt, warnte vor ausufernden Kosten. Gerade bei Denkmälern könnten die Endkosten schon mal 20 bis 30 Prozent über den veranschlagten Ausgangskosten liegen. Den Abgeordneten müsse klar sein, dass es nicht bei den 940 000 Euro, die die Stadt als Eigenanteil für die Sanierung plant, bleiben könnte, sagte er.

Mittelmeer oder doch nur Ostsee ?

Der Eigenbetrieb will bekanntlich nach der Sanierung die Zulassung der „Greif“ für „mittlere Fahrten“ beantragen. Damit könnte die Greif zu Törns in den Atlantik und das Mittelmeer segeln, solange sie in der 200-Seemeilenzone bleibt. Es gehe auch etwas kleiner, meinte der CDU-Abgeordnete Noack. „Beim Mittelmeer ist Ihnen wohl der Finger auf dem Globus ausgerutscht.“ Jan Evers erinnerte daran, dass Greifswald 2018 dem Bündnis „Sichere Häfen“ zur Aufnahme von Flüchtlingen beigetreten ist. Wenn die „Greif“ schon ins Mittelmeer fahre, könne sie diesen Gedanken auch leben, so Evers.

Mit seinem mehrheitlichen Votum für die Sanierung der „Greif“ als fahrendes Denkmal hat der Sonderausschuss ein klares Signal in Richtung Bürgerschaft gesandt, die dann am Montag über das Schicksal der Schonerbrigg votiert.

Von Martina Rathke