Hasen, Rebhühner, Birkwild: Als es auf der Greifswalder Oie wild wurde

Die zwischen Rügen und Usedom gelegene Insel Greifswalder Oie war Anfang des 20. Jahrhunderts Schauplatz interessanter Einbürgerungsversuche für verschiedenes Nutzwild. Im Januar 1912 veröffentlichte der seinerzeit in Jägerkreisen bekannte Oberleutnant a. D. P. van Gülpen den damaligen Stand der entsprechenden Aktivitäten.

Demnach lebte, als ein Pächter namens Schulte (von Freunden scherzhaft King oder Majestät von der Oie genannt) im Jahr 1904 das 1300 Meter lange Eiland vom Fiskus übernahm, kein Nutzwild auf der Insel, auch kein Igel, keine Ratte, kein Wiesel oder Maulwurf. „Nur Wasserwild aller Art ist viel unter dem Schutz der Ufer vorhanden“, schreibt Jäger v. Gülpen. „Und im Frühjahr zur Zeit des Strichs liegt die Schnepfe oft in Massen in den mächtigen Dornhecken.“

„Volkszählung“ in mondheller Schneenacht

Anfang 1905 setzte Pächter Schulte am Rande des Inselwaldes zwei Rammler und eine Häsin aus und schon im Herbst desselben Jahres war der Bestand auf elf Tiere angewachsen. Die „Volkszählung“ ging in der Weise vor sich, dass sich Schulte in mondheller Schneenacht auf den Leuchtturm der Oie begab, nachdem er zuvor ein Bund Kleeheu an übersichtlicher Stelle aufs Feld gelegt hatte. Bald fanden sich alle Hasen der Insel bei der Kirrung ein.

Während die Ansiedelung von Hasen und Rebhühnern gelang, war der Einbürgerung von Birkwild (im Bild) auf der Oie kein Erfolg beschieden. Quelle: Archiv

Zwei weitere Häsinnen und ein Rammler wurden im Jahr 1908 frisch ausgesetzt. Im Winter 1910 sind etwa 60 Hasen lebend gefangen und zu Zuchtzwecken verkauft worden. 1912 konnten etwa 100 Hasen abgegeben werden. Dass Katzen auf der Insel fehlten und sich auch Raubvögel nur selten einfanden, trug zur raschen Entwicklung der Population bei. Von Degeneration als Folge der starken Inzucht war nichts zu spüren. Die meisten Hasen wogen zirka vier Kilogramm. Da es so gut wie kein Süßwasser auf der Insel gab, schöpften die Hasen Salzwasser aus der Ostsee, was Beobachtungen Schultes belegten.

Ermutigt durch die Erfolge mit den Hasen wurden 1910 auf der Insel drei Paar Rebhühner in die Freiheit entlassen. Zwei Paar brüteten noch im selben Jahr und führten im Sommer jeweils eine starke Kette. Bei seinem Besuch der Insel im August 1911 registrierte v. Gülpen ein Volk von 24, eines von 19, eines von 13, zwei von elf und eines von 9 Exemplaren – also insgesamt 87 Rebhühner nach zwei Brutperioden.

Auch Versuche mit Fasanen und Birkwild

Auf Veranlassung v. Gülpens wurden im Juli 1910 auch Fasane (echte Mongolicus und zwar drei Hähne und sechs Hennen) auf der Oie freigelassen. Von den sechs Hennen kamen vier durch den Winter; eine Henne wurde im Frühjahr totgemäht. Dennoch war der Gesamtbestand bis zum August 1911 auf drei starke Völker angewachsen. „Hingegen ist mein Versuch, Birkwild auf der Insel auszusetzen, missglückt“, berichtet v. Gülpen weiter. „Die Kücken, die ich bekam, waren zu klein. Sie mussten gefüttert werden und haben sich wahrscheinlich überfressen.“

Eine historische Aufnahme: Deutschlands seinerzeit einziger Postsegler Karl Knepel, genannt „Postkorl“, erreicht mit seinem Segelboot die Insel Oie, wo er schon sehnsüchtig von den Bewohnern erwartet wird. Quelle: Reproduktion Peter Machule

Als neuestes Wild führte der Berichterstatter 1912 die kalifornische Schopfwachtel in die Inselfauna ein: „Ich habe mir drei Paar davon beschaffen können und bin gespannt, ob es gelingen wird, die Wachtel auf der Ostsee-Insel zu halten.“

Der Bericht enthält auch einige interessante Angaben zur Oie-Flora: „Von den 207 Morgen ist der größte Teil mit Weizen, Roggen, Klee und Hafer bebaut. Ferner sind 16 Morgen ganz urwüchsiger Wald vorhanden, bestanden mit Eichen, Rot- und Weißbuchen, Linden, Rüstern und Weißdorn.“ Und: „Die Insel selbst ist ein anstehender Lehmklotz, dessen Wände schroff zur See abfallen.“

