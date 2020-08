Hat die Greifswalder Innenstadt den Corona-Schock überstanden?

Greifswald

Ist es das Ende des Corona-Schocks im Einzelhandel oder nur ein Strohfeuer? Nach der Schließung fast aller Geschäfte im März wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie dominierten Existenzängste bei den Einzelhändlern. Aktuell ist die Innenstadt voll mit Touristen und Einheimischen, die Kurzarbeit in den Läden wird Schritt für Schritt beendet - die Furcht vor einer weiteren Schließung greift dennoch in Greifswalds Langer Straße um sich.

„Insgesamt bin ich positiv gestimmt, doch die Auswirkungen sind nicht absehbar“, sagt Hermann Jesske, Modehändler mit Filialen in Greifswald und Stralsund.

Anzeige

Jesske : „Schwere Zeiten stehen bevor“

Wie alle anderen Händler, die nicht zentral für die Versorgung der Bevölkerung sind, musste er am 18. März komplett schließen und setzte auf den Onlinehandel. Im Internet hätte er seine Umsätze ausweiten können, doch die Gesamtverluste vom Jahresanfang könne er nicht ausgleichen, erklärt Jesske. „Problematisch ist vor allem, dass die Sommerware in dem verkürzten Zeitraum nicht abverkauft werden kann. Dann hätten wir 30 bis 50 Prozent mehr Umsatz machen müssen als im Vorjahr.“

Weitere OZ+ Artikel

Über die Hälfte an Umsatzverlust hätten Händler bundesweit je nach Geschäftstyp und Region eingesteckt – ein Minus, das auch zahlreiche Touristen nicht auffangen könnten.

Als „katastrophal“ bezeichnet Jesske den Neustart mit einer verminderten Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern am 20. April; der Mai ohne Urlauber und Besucher sei ebenfalls schwierig gewesen. In den vergangenen zwei Monaten lägen die Umsätze jedoch teilweise über seinen Prognosen. Trotz positiver Grundstimmung: „Insgesamt stehen uns schwere Zeiten in den Innenstädten und im Handel bevor“, sagt Jesske.

Lesen Sie auch: Vier Mitarbeiter des Bildungsministeriums in Schwerin in Quarantäne

Geschäfte laufen unter Normalniveau

Optimistisch zeigt sich Herrenausstatter Jens Krafczyk: „Ich bin seit 29 Jahren im Geschäft. Auch wenn ein stärkerer Wind bläst, falle ich nicht gleich um.“ Seit Juni sei wegen der Touristen und Anlässen wie nachgeholten Jugendweihen oder Hochzeiten fast wieder Normalbetrieb erreicht. Das Minus in der Kasse am Ende des Jahres stünde dennoch fest. „Wir hoffen jetzt, dass nicht noch eine zweite Welle kommt“, sagt Krafczyk.

Jens Krafczyk ist seit 29 Jahren Modehändler in der Greifswalder Innenstadt. Quelle: Christopher Gottschalk

Seit Mitte Juli öffnen zahlreiche Händler jeden Donnerstag bis 21 Uhr ihre Türen, um mehr Kunden anzulocken. Der Erfolg der Aktion des Innenstadtvereins hält sich in Grenzen, wie Michaela Waschkau, Inhaberin der gleichnamigen Wäscheboutique im Schuhhagen, einschätzt. „Vielleicht müsste die Aktion noch besser beworben werden“, sagt sie. Nach 19 Uhr sei die Innenstadt leer.

Sie pocht darauf, dass der Handel die Zeit nutzen müsse, weil der zweite Lockdown kommen könnte. „Als Reaktion kaufe ich weniger Ware ein und halte das Gesparte zusammen“, sagt Waschkau, die gerne eine zweite Verkaufskraft einstellen würde, sich das aber derzeit nicht leisten könne.

Michaela Waschkau ist Inhaberin der gleichnamigen Wäscheboutique im Schuhhagen. Quelle: Christopher Gottschalk

Chef des Vereins der Innenstadthändler: Werbekampagne lockt Urlauber an

Frank Embach, Chef des Innenstadtvereins VGI und Modehändler, gesteht die niedrigen Kundenzahlen in den Abendstunden ein. Dennoch sieht er die Kampagne, die noch bis 17. September läuft und bereits Anfang des Jahres vor Corona im VGI verabredet wurde, positiv.

„Ich denke, dass wir mit dem Hinweis auf über 300 Geschäfte, Restaurants, Cafés, Galerien und Museen in der Innenstadt Greifswalds viele Urlauber ansprechen, die von den Inseln Rügen und Usedom sowie aus Stralsund und dem Umland zu uns kommen“, so Embach. 10 000 Euro seien in die Werbung geflossen. Im September würden die Mitglieder im VGI entscheiden, ob die Kampagne verlängert wird.

Die meisten halten sich an die Maskenpflicht

Dass die Maskenpflicht beim Shoppen grundsätzlich akzeptiert wird, beobachten fast alle von der OZ befragten Händler. Es normalisiere sich langsam, sagt Hermann Jesske. Ein Shoppingerlebnis sehe dennoch anders aus. „Die Maske ist gerade für Männer ein Shoppingkiller, hier normalisiert sich das sehr langsam.“

Buchhändlerin Martina Scharfe berichtet: „Die Pflicht wird mehrheitlich eingehalten, nur ganz wenige weigern sich ganz. Manche Kunden praktizieren das leider halbherzig und lassen die Nase frei.“

Für das Foto nahm Buchhändlerin Martina Scharfe ihr Schutzvisier ab. Quelle: Christopher Gottschalk

Trotz Mund-Nase-Bedeckung sei die Shoppinglust derzeit groß, sagt Scharfe. Mehr noch verzeichne die Buchhandlung Scharfe zur Zeit eher Umsatzzuwächse. Sie führe das zurück auf Touristen, einen festen Kundenstamm, der ihr die Treue halte und guten Service auch während des Lockdowns, in dem der Laden telefonisch zu festen Zeiten erreichbar gewesen sei. „Ich denke, dass auch vermehrt die Bereitschaft da ist, die kleine Buchhandlung vor Ort zu unterstützen“, so Scharfe.

Von Christopher Gottschalk