Haus-Umbau zur Luftwärmepumpe: Greifswalder Familie betreibt großen Aufwand

Auch wenn es draußen frostig ist, kann mit einer Luftwärmepumpe das Haus gut geheizt werden. Und eine Erdwärmepumpe gewinnt aus dem Boden Wärme, obwohl hier im Winter die Temperatur mitunter nur wenige Grad über der Frostgrenze liegt. Derweil nutzt eine Wasserwärmepumpe die „Wärme“ des Grundwassers, obgleich es ungefähr der durchaus kalten Erdtemperatur entsprich

Selbst, was der Mensch als kalt empfinden mag, enthält physikalisch gesehen immer noch eine Menge Wärmeenergie. Um diese zu nutzen, zirkuliert in der Wärmepumpe ein besonderes Kältemittel: Dieses siedet schon bei einer Umgebungstemperatur von minus 30 Grad Celsius. Folglich wechselt es vom flüssigen in den gasförmigen Zustand. Durch Kompression wird dieses Gas auf ein Temperaturniveau gebracht, das genug Wärme bereitstellt, um das ganze Haus zu beheizen. Nach diesem Prinzip funktioniert auch ein Kühlschrank. Der Unterschied: Darin wird Wärme abgeführt und nicht zugeführt.