Riemserort

Das Feuer in einer traumhaft gelegenen Villa in Riemserort hat am Wochenende den ganzen Ort beschäftigt. Nachdem der Dachstuhl des reetdachgedeckten, denkmalgeschützten Hauses in der Nacht vom Samstag zu Sonntag komplett runtergebrannt ist, kamen viele Nachbarn aus von der Insel Riems, um sich einen Eindruck von dem Schaden zu verschaffen.

Judith Frisch und ihre Mutter Corinne Bublat beobachten am Nachmittag aufsteigenden Rauch aus dem Dach und riefen erneut die Feuerwehr. "Es ist so schade um das Haus. Es war zwar alt, lange leerstehend und mit Gestrüpp zugewachsen, aber sehr schön", sagt die Anwohnerin. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Seit Jahren stand das Haus leer. Ein Zaun wurde neu gezogen, ein paar Bäume mussten weichen, mehr ist nicht passiert“, sagt Judith Fritsch, die hier aufgewachsen ist und ihre Mutter im Ort besucht. Die wurde mitten in der Nacht von ihrem Partner geweckt. „Er hatte die Sirene gehört. Aus dem Fenster hat man dann sofort die Flammen gesehen“, berichtet Corinne Bublat. Näher wollte sie dann an das Feuer aber nicht ran. „Man konnte auch so schon nicht mehr so schnell einschlafen“, sagt die Anwohnerin, die sich erst im Laufe des Sonntagvormittags einen Überblick verschaffte. „Es ist schade um das Haus. Es war zwar alt, stand lange leer und war mit Gestrüpp zugewuchert, aber ein sehr schönes Haus“, sagt Corinne Bublat, die hier Brandstiftung vermutet.

45 Kameraden im Einsatz

Seit Mitternacht waren die Berufs- und die Freiwillige Feuerwehr aus Greifswald, sowie die Feuerwehr aus Mesekenhagen mit rund 45 Einsatzkräften und 14 Einsatzfahrzeugen vor Ort im Einsatz. Erst gegen Mittag verließen die letzten Kameraden am Sonntag die Einsatzstelle.

Bis zum Mittag war die Feuerwehr vor Ort. Am frühen Vormittag stiegen wieder Qualmwolken aus den Überresten aus. Am Nachmittag holten die Kameraden dann die Glutnester vom Dach. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Gegen 14 Uhr haben sich Mutter und Tochter erneut bei einem Spaziergang umgesehen. Schon eine ganze Weile beobachteten sie leichte Rauchschwaden aus den Reetresten auf dem Dach aufsteigen. „Gegen Mittag ist das letzte Feuerwehrfahrzeug erst weg. Aber das macht uns Sorgen. Wir rufen jetzt wieder die Feuerwehr“, sagt Tochter Judith.

Um 14.17 Uhr meldet sie bei der Rettungsleitstelle die Qualmwolken über den Überbleibseln, bekam aber keine eindeutige Zusage, dass Einsatzkräfte rausgeschickt werden. Auch eine halbe Stunde später, war immer noch kein Feuerwehrfahrzeug zu sehen. „Das ist echt traurig, dass hier keiner kommt. Sicher ist das Haus schon kaputt, aber es geht ja auch um die Nachbarn. Es könnte sich ja doch nochmal ein Feuer entwickeln und dann ausweiten. Wir bleiben jetzt hier stehen bis die Feuerwehr kommt.“

Erneuter Einsatz für die Brandbekämpfer

Kamerad Marcel Machander von der Greifswalder Feuerwehr holt am Nachmittag ein verbliebenes Glutnest vom Dach, nachdem Anwohner erneut die Feuerwehr riefen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Als die junge Frau nach 45 Minuten erneut in der Rettungsleitstelle nachfragt, wird sie in ruppigen Ton darauf hingewiesen, dass sowieso regelmäßig jemand vorbeikommen würde. „Wir stehen hier aber schon über eine Stunde“, wundert sich Judith Fritsch. Kurze Zeit später fährt dann Schichtführer Uwe Vent mit zwei Kameraden vor. Sie haben das Gelände erst ein paar Stunden zuvor verlassen. „Wir haben die Kollegen heute morgen abgelöst. Als wir gegen Mittag los sind, war hier alles in Ordnung und wir müssen auch das Fahrzeug mal auftanken“, erklärt der Schichtführer. Trotzdem ist er froh über die aufmerksamen Nachbarn. „Dafür sind wir ja da. Wir schauen uns die zwei Glutnester jetzt an und nehmen runter, was noch brennen sollte. Wir wären aber auch so später wieder hergekommen“, versichert Uwe Vent.

Am Nachmittag waren die Kameraden der Greifswalder Feuerwehr erneut vor Ort, um Glutnester zu beseitigen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Marlis und Bernd Mertin wohnen nur zwei Häuser weiter und haben die Schrecken der Nacht halbwegs verdaut. „Wir haben wahrscheinlich Glück, dass der Wind heute mal anders stand. Sonst geht er immer in unsere Richtung“, meint die Ehefrau. Sie wurden in der Nacht durch die Nachbarn rausgeklingelt. „Es ist schade um das Haus, aber gut, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind“, sagt Marlis Mertin. Auch dass der Eigentümer einst Bäume auf dem Grundstück entfernt hat, scheint den beiden Anwohnern nun eher eine göttliche Fügung. „Sonst hätte das Feuer übergreifen können.“

Keine funktionierenden Hydranten

Auffällig war dem Paar, das die Löscharbeiten in der Nacht verfolgte, dass ein unmittelbar an das Gelände angrenzender Hydrant offenbar nicht funktionierte. „Dort kam kein Wasser. Es musste erst ein Tor aufgebrochen werden, damit die Feuerwehr Wasser aus dem Bodden nehmen konnte. Es hat ewig gedauert“, berichtet Bernd Mertin.

Verhängnisvoll: Der Hydrant gibt schon lange kein Wasser mehr. Um in Riemserort ein Feuer löschen zu können, muss erst der Zugang zum Bodden ermöglicht werden. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Schichtführer Uwe Vent bestätigt die Beobachtungen. „Es sind Seewasserhydranten, die von einer Pumpenstation aus versorgt wurden, die es jetzt aber längst nicht mehr gibt“, schildert er das Problem. Schon bei einem Hausbrand im Ort Anfang der 1990er Jahre erschwerte diese Tatsache die Arbeit der Einsatzkräfte. „Die Wasserversorgung ist hier schon lange schwierig. Da muss ein neues Netz gezogen werden“, sagt Uwe Vent.

Um an das Wasser aus dem Bodden zu kommen, der direkt vor dem betroffenen Grundstück liegt, haben die Kameraden dann das Schloss am Zauntor geöffnet, um hier pumpen zu können. Zur Brandursache wollen die Feuerwehrleute keine Vermutungen äußern. Die Regentage der vergangenem Woche sollten es einem Reetdach jedoch erschweren, sich einfach so zu entzünden. „Eine Elektrik gab es im Haus jedenfalls auch nicht mehr. Es bleiben also nicht mehr viele Möglichkeiten“, so der Schichtführer Vent.

Die Anwohner fragen sich nun, was jetzt wohl aus den Überbleibseln wird. „Hoffentlich bleibt es nun trotzdem beim Denkmalschutz, sodass es auch so wieder aufgebaut werden muss“, sagt Marlis Mertin.

Von Wenke Büssow-Krämer