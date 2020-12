Corona-Pandemie - Hausärzte in MV am Limit: So überlastet sind unsere Praxen

Die Hausarztpraxen fangen den Großteil der Corona-Welle auf. Sechs von sieben Infizierten werden ambulant behandelt. Für die Praxen ist das eine große Herausforderung. „Wir sind inzwischen alle sehr erschöpft“, sagt die Greifswalder Allgemeinmedizinerin Dr. Annika Kohlhase.