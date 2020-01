„Hausfrauen und Haustöchter“ gehörten zu den eifrigsten Nutzern der Stralsunder Bibliothek

Stralsund

In der Sonntagsausgabe der „ Stralsundischen Zeitung“ vom 11. Januar 1920 erschien ein kurzer Artikel, worin die Redaktion des Blattes der werten Leserschaft mitteilte, dass am kommenden Dienstag „zum ersten Mal aus der neueingerichteten Stadtbibliothek Bücher ausgeliehen“ werden können. Zugleich werde das Lesezimmer der allgemeinen Benutzung übergeben.

Weiterhin war zu erfahren, dass die neue Einrichtung der Stadtverwaltung am Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend in den Abendstunden von 17.30 bis 19.30 Uhr geöffnet ist. Am Dienstag und Donnerstag konnten die Stralsunder in der Zeit von 12 bis 13 Uhr ebenfalls Bücher und Zeitschriften ausleihen. Alle Einwohner der Hansestadt waren berechtigt, die Stadtbibliothek zu nutzen, nur musste „sich jeder Leser zuvor durch ein behördliches Papier (Steuerzettel, Einwohnermeldeschein, Mietsbuch usw.) über seine Person, seinen Beruf und seine Wohnung ausweisen“. Im Gegensatz zu heute erhob damals die Stadtverwaltung mit zehn Pfennig eine Gebühr für jeden ausgeliehenen Band.

Die Redaktion der „ Stralsundischen Zeitung“ wies noch einmal darauf hin, „dass die Bibliothek im Gegensatz zu früher nicht mehr einen ausschließlich wissenschaftlichen Charakter hat, sondern vielmehr zugleich in weitestem Maße dem volkstümlichen Bildungsverlangen entgegenzukommen sucht“. Deshalb fand bei Neuanschaffungen die „gute, wirklich wertvolle Unterhaltungslektüre“ besondere Berücksichtigung. Die Stralsunder Stadtbibliothek wird also mit dem heutigen Tag genau 100 Jahre alt. Eröffnet wurde die Kultureinrichtung in Räumen der Badenstraße 13 und dort befindet sie sich noch immer. Das große Traufenhaus errichtete der Kaufmann Johann Victor Ehlers in den Jahren 1724/25. Die Stadt erwarb das ansehnliche Gebäude, das 1866 eine neue Fassade erhielt, im Jahre 1881 und vermietete die Räume.

Seit 1896 war es u. a. Domizil der Ratsbibliothek, die sich bis dato im Rathaus befand. Die Stadtbibliothek besaß schon einen Vorläufer mit gleicher, sprich allgemeinbildender Ausrichtung. Neben privaten Leihbüchereien existierte seit 1900 in Stralsund eine sogenannte Volksbibliothek, die aber nicht zur Stadtverwaltung gehörte. Die Idee, in der Hansestadt eine Volksbibliothek einzurichten und damit allen Schichten der Bevölkerung die Möglichkeit zu bieten, Bücher auszuleihen, ging 1899 von den Mitgliedern des Gemeinnützigen Vereins aus. Ein Aufruf an die Bürger der Stadt, Bücher, Zeitschriften und Zeitungsbände für die Einrichtung zu spenden, wurde in der lokalen Presse veröffentlicht.

Die Stralsunder Bürger unterstützen dieses Vorhaben, allen voran der damalige Erste Bürgermeister Ernst Gronow, der zu den Mitgliedern des Gemeinnützigen Vereins zählte. So konnte am 17. Mai 1900 die Volksbibliothek in den Räumen der neuen Knabenmittelschule (heute Gerhart-Hauptmann-Schule) eröffnet werden. Die Ausleihe war übrigens kostenlos. Im Jahre 1919 beschlossen der Rat der Stadt und die Bürgerschaft eine „Neuordnung der hiesigen Büchereiverhältnisse“.

Aus der alten Ratsbibliothek zog man Bücher, die allgemein verständlich waren, heraus und verband diese mit einem brauchbaren Restbestand der Volksbibliothek zu einer Stadtbücherei. Leiter der Einrichtung wurde Dr. Fritz Adler. Er konnte sich aber wenig um die Stadtbibliothek kümmern, denn er war gleichzeitig Leiter des Provinzialmuseums, des Stadtarchivs und der Volkshochschule. Zudem lag zunächst sein Hauptaugenmerk auf der Organisation des Umzugs des Provinzialmuseums vom Rathaus in das Katharinenkloster.

Die Stadtbibliothek wurde von den Stralsundern sehr gut angenommen. In der „ Stralsundischen Zeitung“ vom 15. Januar 1920 war zu lesen, dass die städtische Bücherei „sofort einen starken Zuspruch aus den verschiedensten Kreisen der Bevölkerung zu verzeichnen“ hatte. In den Jahren 1920/21 wurden immerhin 12 700 Bände ausgeliehen. Im dritten Jahresbericht, der Auskunft über die geleistete Arbeit von April 1923 bis April 1926 gab, wurde hervorgehoben, dass im Jahre 1925 allein 27 688 Bände zur Ausleihe gelangten. Bei wissenschaftlichen Werken sei die Nachfrage aber gering. Hauptsächlich wurde Unterhaltungsliteratur ausgeliehen, die sich aber laut Bericht auf einer „erfreulichen künstlerischen Höhe“ befand.

Vornehmlich „Hausfrauen und Haustöchter“ würden sehr viel lesen. Schon damals stritten sich die Geister, „nach welchen Gesichtspunkten eine öffentliche Bibliothek“ Bücher einkaufen sollte. Nur „allerbeste Literatur“ oder, vorsichtig ausgedrückt, auch „künstlerisch weniger vollendete?“ Ein Leser schrieb 1926 dazu, dass in der Stadtbibliothek „den noch ungeschulten Lesern“ nicht die Möglichkeit genommen werden solle, „sich durch allmähliches Herauflesen von Leichteren zu Schwereren zu bilden“.

Von Andreas Neumerkel