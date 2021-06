Greifswald

Was sind die wichtigsten Punkte, mit denen sich der Kreis Vorpommern-Greifswald beschäftigen muss. Durch die Bürgerfreundlichkeit und wirtschaftliche Sicherheit entstehen kann? Eine wichtige Frage. Vor allem, wenn es dabei nicht nur um Ideen, sondern handfeste finanzielle Auswirkungen geht. Und eine Frage, mit der sich der Kreistag in den kommenden Monaten noch auseinandersetzen muss. Denn in diesem Jahr wird der Haushalt für 2022 und 2023 festgelegt.

Auf der vergangenen Kreistagssitzung wurden die sogenannten „wesentlichen Produkte“ vorgestellt. Hinter dem technischen Begriff verstecken sich Aufgaben für den Kreis, auf die ein besonderes Augenmerk gelegt wird.

„Wesentliche Produkte“ sollen Haushalt besser machen

Mit Dietger Willes Worten, der als Finanzdezernent federführend an dem Antrag mitgearbeitet hat: „Wir befinden uns nun im zehnten Jahr der Doppik. Die ursprüngliche Idee der Einführung dieses Systems war es, die Input-Steuerung der öffentlichen Verwaltung in eine Output-Steuerung zu ändern.“

Heißt konkret: Man wollte sich in den Gremien nicht darüber unterhalten, wie viel Geld der Kreis bekommt, sondern wie welche Ergebnisse erreicht werden können. All das am liebsten vergleich- und steuerbar. Bei den Produkten geht es etwa um Schulen und Kitas, Sozial- und Erziehungshilfe, Kreisstraßen und die Stärkung der Feuerwehren.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fraktionen haben eigene Ideen

Fast alle Fraktionen waren mit diesen Punkten jedoch nicht in Gänze zufrieden und wollten selbst ihre politischen Ideen für die wichtigen Entscheidungen des Kreises in der Finanzverwaltung manifestiert sehen. So verlangten die Grünen den Klimaschutz als Hauptaufgabe, FDP/ Freier Horizont und Bürgerliste wollten genau wie die AfD eine Stärkung der Wirtschaftsförderung durchsetzen. Die SPD wollte die Schülerbeförderung auf der Liste haben.

Egal wie gut die Argumente jeder Fraktion jedoch waren – sie wurden nacheinander auf der rein digitalen Sitzung abgelehnt. Zur Freude der Verwaltung, denn am Ende konnte sich nur ihr eigener Vorschlag durchsetzen.

Die Verwaltung hatte nämlich bereits nach der Kreisgebietsreform acht Punkte als wesentliche Produkte festgelegt. Wille gibt aber selbst zu, dass der hohe Verwaltungsaufwand der Reform mit und die Jahre der roten Zahlen im Kreis kaum Leben in den Produkte war. Deswegen argumentierte die Verwaltung auch gegen alle Änderungsanträge – womit sie sich am Ende auch durchsetzen konnte.

Von Philipp Schulz