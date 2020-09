Havarie bei Spundwandarbeiten: Vollsperrung des Hanserings

Greifswald

Wegen einer Havarie bei Bauarbeiten am Ryck kam es am Freitagvormittag zu einer Vollsperrung des Hanserings zwischen der Steinbecker Brücke und der Einmündung Friedrich-Loeffler-Straße. Ein mehrere Meter hoher Metallpfahl drohte in Höhe der Johann-Sebastian-Bach-Straße auf die Fahrbahn zu stürzen. Um Autofahrer und andere Passanten keiner Gefahr auszusetzen, sperrte die Polizei großräumig das Gebiet. Der Verkehr wurde über die Steinbecker Straße und Loefflerstraße umgeleitet, es kam zeitweilig zu Stau.

Seit Ende Mai arbeitet eine Firma aus Ueckermünde im Ryck, um eine neue Spundwand zu setzen. Die neue 6,6 Millionen Euro teure Uferbefestigung ist Voraussetzung für den geplanten Umbau des Hanserings.

Anzeige

Bereits Anfang Juli kam es an dieser Stelle zu einer Vollsperrung der Fahrbahn: Im Zuge der Spundwandarbeiten entdeckten Taucher im Ryck einen vermeintlich hochexplosiven Gegenstand. Die stark verrostete Gasflasche erwies sich später jedoch als harmlos, sie war leer.

Von ph