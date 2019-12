Greifswald

Mit wärmenden Worten und heißen Getränken für einen guten Zweck: Der Leo Club und der Rotaract Club, die Jugendorganisationen der Lions und Rotarier, sammelten am Wochenende für die OZ-Weihnachtsaktion. Sie nutzten am Wochenende das Greifswalder Mitternachtsshopping, um vorm Domcenter Glühwein und heißen Apfelsaft mit und ohne Schuss zu verkaufen. Dabei kamen stattliche 470 Euro zusammen. Das Geld kommt dem Zeitreisemobil des DRK zugute. Mit ihm können sich Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Wunsch erfüllen. „Wir freuen uns über das gute Ergebnis und sagen Danke an alle Kunden“, so Sebastian Witt vom Leo Club. Unterstützung erhielt er von Laura Teichert, Anna Mathes, Thekla Truebenbach, Chris Hempel, Laura Plantera, Julian Roselieb und Anni Mall, die Passanten im Löwenkostüm zum Kauf animierte. Die Rotaracts waren mit Paul Grünzner, Cora Zimmermann und Hagen Hoppe dabei.

OZ-Weihnachtsaktion: Spendenkonto bei der Sparkasse Vorpommern Empfänger: Zeitreisemobil IBAN: DE 35 1505 0500 0112 2475 55

