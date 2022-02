Greifswald

Greifswalder müssen sich künftig warm anziehen: Explodierende Energiepreise auf dem Weltmarkt führen auch beim heimischen Versorger zu massiv steigenden Belastungen. „Die Beschaffungspreise für Wärmegas an der Börse haben sich verdreifacht. So einen Preisschock in der Intensität habe ich noch nie erlebt“, sagt Thomas Prauße, Geschäftsführer der Stadtwerke Greifswald. In der Folge explodieren nun auch die Heizkosten für alle Verbraucher, die Fernwärme beziehen. Betroffen sind in Greifswald rund 22 000 Haushalte.

„Bislang zahle ich pro Monat 52 Euro für Heizung und Warmwasser, ab März dann 104 Euro“, sagt Simone Dehn. Die 33-Jährige lebt in Schönwalde II allein in einer 56 Quadratmeter großen Wohnung und bekam am Dienstag Post von der Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald. „Darin werde ich über die steigenden Fernwärmepreise informiert und gebeten, künftig das Doppelte zu zahlen. Die WGG will so ihre Mitglieder im kommenden Jahr vor hohen Nachzahlungen schützen“, erzählt die Greifswalderin. Auch wenn sie in Lohn und Brot stehe, „ist das für mich kein Pappenstil. Da muss ich schon gut rechnen“, sagt Dehn, die als Angestellte arbeitet. Dennoch werde sie wohl die Zustimmung zur höheren Abschlagszahlung erteilen.

Das Blockheizkraftwerk der Stadtwerke an den Credneranlagen in Greifswald: Eine warme Stube kostet künftig erheblich mehr als noch 2021. Quelle: Petra Hase

1400 Euro für fünfköpfige Familie

Das wird höchstwahrscheinlich auch die fünfköpfige Familie Denger im Stadtteil Schönwalde I. „Bislang zahlten wir im Jahr 725 Euro für Heizkosten und Warmwasser, ab März sollen es 71 Euro pro Monat mehr sein“, sagt Caroline Denger. Macht in Summe für 2022 über 1400 Euro! Für die Familienkasse ein gewaltiger Brocken. „Aber lieber mehr vorauszahlen und ein Polster anlegen als später eine große Nachzahlung“, sagt die Mutter dreier Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren. Noch vor Kurzem hätte sie die Nachricht über drastisch steigende Heizkosten ins Schleudern gebracht. „Aber wir sind in der glücklichen Position, dass mein Mann gerade verbeamtet wurde. Insofern trifft uns das nicht so stark wie noch vor Jahren, als wir finanziell schlechter aufgestellt waren“, sagt die 30-Jährige. Das Angebot der WGG, mit höheren Abschlägen Notlagen vorzugreifen, findet sie gut: „Das ist sehr mieterfreundlich, wie die Genossenschaft überhaupt immer sehr hilfsbereit in allen Problemlagen ist“, lobt sie.

Klaas Schäfer, Vorstand der WGG. Quelle: Petra Hase

„Wir haben mittlerweile über 5000 Briefe an unsere Mitglieder zugestellt, in denen wir über die steigenden Fernwärmekosten informieren und empfehlen, eine Erhöhung der Heizkostenvorauszahlungen vorzunehmen“, sagt WGG-Vorstand Klaas Schäfer. Ähnlich agierte die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG). Die Briefe an rund 8000 Haushalte und damit rund 94 Prozent aller Mieter seien – sofern noch nicht eingetroffen – unterwegs, versichert Pressesprecherin Jana Pohl. Auch die WVG rät zur Verdopplung der monatlichen Abschlagszahlungen, um bei der Betriebskostenabrechnung 2023 nicht eine böse Überraschung zu erleben.

Stadtwerke deckeln die Preise

Dennoch bleiben Fragen: Wenn sich die Energiepreise an der Börse verdreifacht haben, Mietern aber empfohlen wird, „nur“ das Doppelte an Heizkosten zu zahlen, klafft bei den Aufwendungen weiter eine Lücke. Müssen Kunden der Stadtwerke also damit rechnen, im nächsten Jahr trotzdem saftige Nachzahlungen zu leisten? Geschäftsführer Thomas Prauße hofft, dass dies allen erspart bleibt. Fakt sei: „Der sprunghafte, ja geradezu explosionsartige Anstieg der Gaskosten führt zu steigenden Fernwärmekosten“, sagt er. Lag der Arbeitspreis im vierten Quartal 2021 noch bei 71 Euro je Megawattstunde (MWh), kletterte er im Januar auf 146 Euro. „In Übereinkunft mit unserem Aufsichtsrat haben wir entschieden, diese massive Steigerung für unsere Kunden abzumildern und den Arbeitspreis für 2022 bei 99 Euro zu deckeln, sagt Prauße. Da der Arbeitspreis 2021 im Jahresdurchschnitt bei 51 Euro/MWh gelegen habe, handele es sich für die Fernwärmekunden also um eine Verdopplung. „Wie sich der Preis an der Börse im zweiten und dritten Quartal entwickelt, müssen wir abwarten“, so der Konzernchef.

Vorauszahlungen sind unschädlich

Die Briefe von WVG und WGG führten beim Mieterverein Vorpommern-Greifswald zu ersten Anfragen. „Die Mieter wollen wissen, ob sie der Erhöhung der Abschlagszahlungen zustimmen sollen“, sagt Geschäftsführer Dirk Barfknecht auf OZ-Anfrage. Seine Antwort: „Höhere Vorauszahlungen sind unschädlich und eine Möglichkeit, das Risiko sehr hoher Nachzahlungen zu mindern.“ Im besten Falle erhalte man später Geld zurück. Verweigere jemand die Zustimmung, sei dies auch kein Drama. Nur müsse der Mieter dann eben höchstwahrscheinlich mit Nachforderungen rechnen. „Letztlich muss jeder diese Entscheidung selbst treffen“, sagt Barfknecht. Viel wichtiger sei, dass die Politik Menschen mit geringen Einkommen mit den Sorgen nicht allein lasse. Die angekündigten Einmalzahlungen seien nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Dem kann Robert Bartelt, der eine WGG-Wohnung in der Innenstadt bewohnt, nur zustimmen. Zwar verdient der 36-jährige Vater einer Tochter sein eigenes Geld, hat gerade von seinem Arbeitgeber – einem kleinen mittelständischen Betrieb – eine Gehaltserhöhung bekommen. Dennoch könne er sich keine großen Sprünge erlauben. Eine Verdopplung seiner rund 40 Euro Heizkosten wiege für ihn schwer. „Um noch handlungsfähig zu bleiben, zahle ich vielleicht 60 Prozent des vorgeschlagenen Wertes“, sagt Bartelt, immer darauf bedacht, so wenig wie möglich Nebenkosten zu erzeugen. „Denn es ist ja alles teurer geworden, auch die Spritkosten und der Einkauf“, sagt er.

Von Petra Hase