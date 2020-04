Greifswald

Ein Autofahrer reiht sich in die abgetrennte Fahrspur vor der Universitätsmedizin Greifswald ein, im Inneren des dort aufgestellten Containers klingelt das Telefon. Am Apparat ist der Mann am Steuer. „Bitte vorfahren!“, heißt es. Zwei Medizinstudenten ziehen ihre Schutzkleidung noch einmal fest, treten aus dem Container und nehmen dann die Corona-Abstrichprobe. Doch wer sind die Menschen hinter der Schutzkleidung? Wer steht dort täglich freiwillig und nimmt Probe für Probe, bei jedem Wetter? Die OZ hat mit Lukas Baare gesprochen. Der 29-Jährige ist seit dem Start des Abstrichzentrums am 13. März dabei und erzählt von seinen Erfahrungen.

Abstriche eines gefährlichen Virus zu nehmen, ist kein Job wie jeder andere. Wie schnell fiel die Entscheidung?

Anzeige

Die Resonanz auf die Anfrage der Unimedizin unter den Medizinstudenten war hoch, jedem von uns war klar, dass ein „Wegducken“ in dieser Situation keine Option ist. Ich sehe es auch als Verantwortung im Hinblick auf unsere Berufswahl an, wir studieren schließlich Medizin. Die Arbeit steht an, wer sollte es machen, wenn nicht wir? Es sind übrigens auch Studenten an anderen Stationen im Einsatz, in der Notaufnahme zum Beispiel. Jeder hilft, wo er kann.

Was haben ihre Freunde zu ihrer Entscheidung gesagt?

Natürlich hat man sich im Vorfeld Gedanken. Keiner möchte krank werden, vor allem aber keinen anderen Menschen anstecken. Das wäre wirklich das Schlimmste, was passieren könnte. Ich wohne in einer Mediziner-WG und habe vorher mit meinen Mitbewohnern gesprochen. Wir haben uns auf eine zunächst dreiwöchige Quarantäne geeinigt, um ganz sicher zu gehen. Keine Verwandtenbesuche, keine Reisen, nichts. Meine Freundin ist mittlerweile auch in der WG und zieht das mit durch, sie arbeitet von Zuhause aus für die Gesundheitshotline des Ärztlichen Notfalldienstes 116 117. Meine Eltern in Köln waren am Anfang nicht so begeistert, aber letztendlich sind sie doch stolz, denke ich.

Sie haben jeden Tag mit Corona-Verdachtsfällen zu tun. Fühlen sie sich sicher?

Ja. Wir sind gut mit Schutzkleidung – auch den FFP II Schutzmasken - ausgerüstet und haben intensive Schulungen durchlaufen. Zuletzt zum Beispiel mit einem Hals-Nasen-Ohren Spezialisten. Natürlich werden wir angesichts des Virus nicht übermütig hier und halten uns gewissenhaft an die hygienischen Vorschriften. Es gibt unzählige Desinfektionsschritte im Prozess, etwa beim Einlesen der Krankenkassenkarte, und auch im Container tragen wir Mundschutz.

Helden des Corona-Alltags im Abstrichzentrum: Gute Stimmung im studentischen Team. Quelle: Anne Ziebarth

Am zweiten Tag ist die Nachfrage nach Tests explodiert. Hatten Sie Sorge, sie würden das nicht schaffen?

Wir haben schon festgestellt, dass sie Schlange immer länger wurde. Aber das mulmige Gefühl hatten vermutlich eher die Polizisten, die den Verkehr regeln mussten. Es musste ja sichergestellt werden, dass trotz des Andrangs Krankenwagen und Taxis vorfahren können und der Parkplatz nutzbar bleibt. Mittlerweile hat sich das eingespielt. Es gibt bereits vor dem Parkplatz einen Checkpoint, an dem Informationen abgefragt werden, die Zahl der Abstriche hat sich auf 50 bis 70 eingependelt.

Wenn sie zu acht im Container sind, wird es eng. Wie lebt es sich?

Das funktioniert alles ganz gut. Letztendlich ist jeder im Team hoch motiviert und froh, in dieser Situation etwas für die Gesellschaft tun zu können und nicht zu Hause herumzusitzen. Die Technik im Container läuft, wir haben dicke Jacken vom Rettungsdienst gegen die Kälte bekommen, die Vorfahrt ist gegen Regen überdacht. Und: Frischer Kaffee wird uns geliefert. Nur das Essen ist etwas umständlich. Im Container können wir nichts essen, das müssen wir dann draußen machen, da wird noch an einer Lösung gearbeitet. Von den umliegenden Restaurants und Imbissen bekommen wir sogar ab und an Essen vorbeigebracht, das ist eine tolle Geste.

Was für Erfahrungen haben sie in der Zeit gesammelt?

Die Menschen, die zu uns kommen, sind sehr respektvoll und kooperativ. Da muss man wirklich mal ein großes Danke sagen. Keiner meckert, keiner motzt. Auch, wenn ein tiefer Rachen- bzw. Nasenabstrich nicht sehr angenehm ist – wir haben das natürlich auch an uns getestet-, bleiben die Patienten freundlich und diszipliniert. Einmal hat uns jemand auch einfach so Blumen geschenkt, als Anerkennung, das war nicht mal ein Patient. Das ist schon bewegend.

Lesen sie mehr:

Von Anne Ziebarth