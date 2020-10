Herbstferien: Das ist los in Greifswald

Greifswald

Ausschlafen und sich mit einem guten Buch in die warme Decke lümmeln, kann für Ferienkinder mal ganz schön sein. Doch nach kurzer Zeit kommt die grüne Langeweile zu Besuch –und was dann? Einige Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Greifswald haben sich trotz der Corona-Auflagen dazu entschlossen, Kindern und Jugendlichen in den Herbstferien besondere Angebote zu unterbreiten.

Kinderkunsttage im St. Spiritus

Im Sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus stehen kommende Woche die Kinderkunsttage mit dem Instrumentenbau auf dem Programm. Ganz konkret können die jungen Besucher unter Anleitung von Björn Verwendel lernen, sich selbst eine Trommel zu basteln. Viel braucht es dazu nicht: Mit einem Blumentopf, Pergament, Kleister, verschiedenfarbigen Papieren sowie etwas Kreativität und Geduld ist ruck zuck so ein Teil gebaut. Nach dem Trocknen kann sie natürlich auch ausprobiert werden, wobei der Schlagzeuger mit Tipps hilft. Der Ferienkurs vom 6. bis 8. Oktober ist für Kinder ab acht Jahren geeignet und dauert jeweils zwei Stunden. Los geht es in der Langen Straße 49/51 immer um 10 Uhr. Wer mitmachen möchte, muss sich vorher anmelden: Telefon 8536-4444. Pro Tag ist ein Kostenbeitrag von 2 Euro zu leisten.

Im St. Spiritus können Kinder kommende Woche Trommeln bauen. Quelle: St. Spiritus

Kunstwerkstätten mit vielen Workshops

Die Kunstwerkstätten in der Anklamer Straße bieten Workshops zu unterschiedlichen künstlerischen Themen an. Sie sind für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren geeignet. Es wird getöpfert, genäht und Papier geschöpft, auch Trickfilme entstehen. Im Theaterworkshop dürfen die Teilnehmer Geschichten entwickeln und selbst spielen. Allerdings heißt es hier bei allen Offerten, sich zu sputen: Das Haus setzt ebenfalls auf eine Voranmeldung, das geht nur bis einschließlich 1. Oktober.

Konkret schaut das nun so aus: Im Ferienworkshop „Ton & Stempel“ mit Martha Bahls lernen Kinder am 5. Oktober, 10-13 Uhr, mit selbst gefertigten Stempeln Muster auf Bechern, Schalen und Kunstwerken aus Ton zu zaubern. Nach dem Glasieren und Brennen können die Stücke abgeholt werden.

Ebenfalls am 5. Oktober von 10.30 bis 13.30 Uhr lädt Babette Gibb in die Nähwerkstatt, um Kindern Tricks und Kniffe im Umgang mit der Nähmaschine zu zeigen. Stoffe zuschneiden, das Garn einfädeln und verhedderte Fäden retten… sollte danach kaum noch ein Problem sein.

Bunte Blätter gibt es im Herbst nicht nur an den Bäumen, sondern auch in den Kunstwerkstätten: Anett Simon zeigt Interessenten, wie das Papierschöpfen funktioniert – mit Einlagen aus bunten Schnipseln und kleinen Schätzen aus dem Garten. Der Kurs geht vom 5. bis 7. Oktober, immer von 9 bis 12 Uhr. Am letzten Tag entstehen aus den Blättern handgebundene Hefte und Fensterbilder.

Wer hingegen von der Bühne träumt, sollte sich beim Theaterworkshop mit Silke Lenz anmelden, der vom 5. bis 7. Oktober (9.30 bis 12.30 Uhr) im Tanzsaal stattfindet. Die kleinen und großen Geschichten werden zusammen erarbeitet – mit Hand und Fuß, mit Herz und Verstand. In der Malwerkstatt mit Barbara Zenichowski warten Aquarell, Acryl, Pinsel, Kohle, Pastell und vieles andere auf kleine Künstler. Das Angebot besteht am 7. und 8. Oktober, 10.30 bis 13.30 Uhr.

Einen fünftägigen Workshop (Mo bis Fr, 10-13 Uhr) zum Thema Animation offeriert Jürgen Auerswald. Er lehrt die Grundlagen des Trickfilms, wobei Gegenstände und gezeichnete Figuren zum Leben erweckt werden. Weitere Angebote unterbreitet Anett Simon am 8./9. Oktober mit ihren Mini-Matschtagen, bei denen es ums Filzen und Papierschöpfen geht. Alle Kurse sind kostenpflichtig, mehr Infos sowie das Formular zur Anmeldung gibt es auf der Homepage der Kunstwerkstätten.

Spaß im Wasser

Lust auf schwimmen, springen, rutschen und tauchen? Das Freizeitbad in der Pappelallee veranstaltet am Mittwoch, dem 7. Oktober, von 13 bis 18 Uhr einen besonderen Ferienspaß mit kleinen Wettkämpfen und Spielen für Kinder. Dafür ist ein normaler Eintrittspreis zu zahlen.

Das Freizeitbad lädt am Mittwoch zu Wettkämpfen und Spielen. Quelle: OZ

Täglich was los im Takt

Das Jugendfreizeitzentrum „Takt“ in der Curiestraße hat sich für seine Schützlinge ebenfalls etwas einfallen lassen. „Wir haben, so gut es in diesen Corona-Zeiten geht, ein Programm für die ganze Woche zusammengestrickt“, sagt Leiterin Petra Koop. Los gehe es am Montag mit einem Ganztagesausflug nach Rostock ins HCC-Sportzentrum mit Lasertag und Schwarzlicht-Minigolf. „Ein paar wenige Plätze sind im Bus noch frei“, animiert sie Eltern, ihren Nachwuchs (ab 9 Jahren) anzumelden (Telefon: 820466). Am Dienstag stehe ein Kinobesuch im kalender, am Mittwoch ein Ausflug zum Motorsportzentrum nach Neuendorf. „Der Donnerstag wird bei uns ganz im Zeichen der kartoffel stehen – mit verschiedenen Spielen, mit Suppe kochen, stempeln und anderem mehr“, macht Petra Koop Lust aufs Kommen. Das Ferienprogramm ende Freitag, 15-18 Uhr, mit einer Karaokeparty.

Im Jugendzentrum Klex in der Langen Straße 14 empfängt die Computerspielschule die jungen Medienfreaks zu den regulären Öffnungszeiten –also dienstags und freitags von 13.30 bis 17.30 Uhr. „Gern würden wir im Haus mehr für die Kids anbieten, aber aufgrund der kleinen Räumlichkeiten und der strengen Corona-Auflagen ist uns das nicht möglich. Konzerte und vieles andere finden nicht statt“, bedauert Jugendsozialarbeiterin Yvonne Görs.

Auch das Pommersche Landesmuseum und die Stadtbibliothek unterbreiten derzeit keine Sonderangebote in den Ferien.

