Nord Stream 2 unterstützt Jugendfeuerwehren der Region

100 Kinder zwischen sechs und 18 Jahren nahmen am Herbstmarsch der Jugendfeuerwehren des Amtes Lubmin teil. Die 15 Mannschaften aus den Jugendfeuerwehren Freest, Katzow, Hanshagen, Lodmannshagen/ Kemnitz, Lubmin, Rubenow, Wusterhusen und Loissin traten in zwei Altersklassen an: in der Kategorie unter zehn Jahre und in der über zehn Jahre.

Auf einem sechs Kilometer langen Marsch durch das Seebad mussten die jungen Brandschützer an insgesamt neun Stationen verschiedene Aufgaben erfüllen. Dabei ging es vor allem um Teamgeist und Geschicklichkeit, aber auch um feuerwehrspezifisches Wissen. Den ersten Platz in der Altersstufe U10 belegte die Jugendfeuerwehr Hanshagen und Erster in der Altersstufe Ü10 wurde die Jugendfeuerwehr Freest.

Das Besondere an diesem Herbstmarsch war die Unterstützung durch den Unternehmerverband Vorpommern und Nord Stream 2. Der Marsch fand deshalb unter dem neuen Namen „Nord Stream 2 –Pokal der Jugendfeuerwehren“ statt. Die finanzielle und materielle Unterstützung für den Wettkampf ist Bestandteil der bereits 2018 gestarteten Kooperation zwischen Unternehmerverband und der Nord Stream 2 AG und soll vor allem die Nachwuchsarbeit der Feuerwehren in der Region fördern. Deshalb gab es für alle Teilnehmer am Ende auch kleine Geschenke.

„Wir freuen uns, dass wir Nord Stream 2 dafür gewinnen konnten, diesen Wettkampf nicht nur in diesem, sondern auch im kommenden Jahr gemeinsam mit uns zu unterstützen“, sagt Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern. Die Mädchen und Jungen hätten an den einzelnen Stationen unter Beweis gestellt, mit welchem Elan sie in der Jugendfeuerwehr mitarbeiten. Das sei beeindruckend gewesen und habe sich weitere Unterstützung verdient. Und der Pressesprecher von Nord Stream 2, Steffen Ebert, ergänzt: „Die ehrenamtliche Arbeit in den Feuerwehren in der Region ist für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen sehr wichtig. Daher sind wir als Unternehmen stolz, etwas Gutes für diese Arbeit tun zu dürfen.“

