Noch ein Corona-Ausbruch in der Gemeinde Heringsdorf: Wie der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Montag auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG bestätigte, sind mittlerweile zwölf positive Fälle unter den Bewohnern im Caritas-Seniorenzentrum „ Stella Maris“ in Heringsdorf registriert worden.

Davon ist laut Kreissprecher Achim Froitzheim eine Person am 6. Dezember verstorben. Eine Person muss stationär behandelt werden. Es wurde Quarantäne angeordnet.

Noch am Freitagabend hatte nach OZ-Informationen die Zahl der Infizierten in der Pflegeeinrichtung bei sieben Menschen gelegen. Nun steht zu befürchten, dass wegen der komplexen Lage und des hoch dynamischen Geschehens die Corona-Zahlen in der Einrichtung noch steigen könnten. So war es auch in der Rehaklinik Ahlbeck gewesen, wo es vor dem Belegungsstopp vergangene Woche 66 Corona-Fälle gab.

Heringsdorf : Inzidenz liegt bei 188

Laut aktueller Karte des Landkreises von Montagvormittag liegt der Inzidenzwert für die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, zu der die Orte Ahlbeck, Bansin und Heringsdorf gehören, bei 188. Viele der positiv getesteten und inzwischen abgereisten Patienten aus der Reha-Klinik in Ahlbeck sind nicht in MV beheimatet und werden in ihren Heimatorten als Corona-Fall gezählt.

Ob die hohe Inzidenz mit der starken Verflechtung im gemeinsamen Grenzraum mit dem polnischen Nachbarland zu tun hat, darf angenommen werden. Denn auch im Südamt der Insel Usedom gibt es hohe Zahlen. „Hier mag beispielsweise der grenzüberschreitende Pendlerverkehr durchaus eine Rolle spielen. Aber darüber, wie stark das Corona-Geschehen auf der polnischen Seite tatsächlich ist, haben wir leider nur sehr wenige Informationen“, sagt Froitzheim.

Im Pflegeheim Zempin nur noch eine Person positiv getestet

Zudem gebe es aus Zempin gute Nachrichten: Alle negativ getesteten Mitarbeiter und Bewohner des Pflegeheimes, in dem insgesamt 45 Corona-Fälle gezählt wurden, seien am 30. November erneut abgestrichen worden. Am 4. Dezember wurde im Zempiner Heim die letzte positive Person ermittelt. Das gesamte Haus war vom 16. bis 30. November unter Quarantäne. Durch die jetzt Anfang Dezember positiv getestete Person sind keine weiteren Kontakte entstanden, da sich bereits alle in Quarantäne befanden.

Laut Aussage des Gesundheitsamtes werde im Falle eines Ausbruchs wie in Heringsdorf versucht, Kontakte der Kategorie 1 – das sind Personen mit einem mindestens 15-minütigen Kontakt zu einer ansteckungsfähigen Person bei weniger als 1,5 Metern Abstand ohne Mund-Nasen-Schutz – festzustellen. Vorsorglich werden dann alle Personen, die in Frage kommen und unabhängig von der Dauer des Kontakts, abgestrichen. In Einrichtungen mit vulnerablen Personengruppen erfolgen mehrfache Testungen. Außerdem wird mit Quarantänemaßnahmen versucht, die Infektionsketten wirksam zu durchbrechen.

