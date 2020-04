Heringsdorf: 19-Jähriger bei Hausfriedensbruch schwer verletzt 

Neun Tatverdächtige malträtierten am Mittwochmorgen den jungen Mann mit Fäusten und Füßen. Wegen der Schwere der Verletzungen wurde er ins Krankenhaus Wolgast gebracht. Vier der mutmaßlichen Täter gestellt und vorläufig festgenommen.

Am Mittwochmorgen gegen halb Zwei wurden die Polizei zu einer schweren Körperverletzung in die Wohnung eines 19-Jährigen in Heringsdorf gerufen. Quelle: Tilo Wallrodt