Wird es im kommenden Jahr vom 5. bis 7. März tatsächlich Baltic Lights auf Usedom geben? Vieles hängt davon ab, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt. Das hat die Heringsdorfer Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) Veranstalter Till Demtrøder bereits im Juli mitgeteilt. Die Aussage, die Gemeinde habe ihr Okay gegeben für die Veranstaltung, trifft nicht zu. „Dem ist nicht so“, sagt Marisken.

Sie habe Demtrøder im Juli schriftlich mitgeteilt, dass zum heutigen Tag niemand das Infektionsgeschehen im März 2021 vorhersagen kann und welche Bedingungen und gesetzlichen Vorschriften es dann geben wird. „Aus diesem Grund kann und darf ich Ihnen keine vorläufige und schon gar keine generelle Genehmigung erteilen. Darüber wird nach Antragstellung und bei Möglichkeit der Beurteilung der Umstände in angemessener Frist entschieden“, teilte die Bürgermeisterin Till Demtrøder mit.

Landkreis weiß von nichts

Auch beim Landkreis Vorpommern-Greifswald war man angesichts der am Donnerstag öffentlich getätigten Aussagen des Veranstalters von Baltic Lights mehr als erstaunt. „In unserem Haus liegt bei den entsprechenden Fachämtern kein Antrag auf die Veranstaltung vor. Unter den jetzigen Corona-Bedingungen müsste es das aber. Gerade erst wurde ja beschlossen, dass es mindestens bis zum Jahresende keine Großveranstaltung geben darf. Was danach kommt, weiß niemand“, sagt Anke Radloff vom Landkreis. Dennoch verstehe man natürlich den Wunsch, das Event stattfinden zu lassen.

Veranstalter Till Demtrøder hatte am Donnerstag betont, in den kommenden Monaten ein umfängliches und bis ins Detail durchdachtes Sicherheitskonzept für Baltic Lights entwickeln lassen zu wollen. Die Großveranstaltung war immer eines der Aushängeschilder des Eigenbetriebes Dreikaiserbäder mit tausenden Besuchern gewesen. In diesem Jahr war sie wegen der beginnenden Coronapandemie erst in letzter Sekunde und mit großen Sicherheitsvorkehrungen genehmigt worden. Wegen des einsetzenden Hochwassers fiel sie dann trotzdem aus.

