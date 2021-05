Heringsdorf/Greifswald

Jetzt geht’s dem Übergewicht an den Kragen – und zwar nicht irgendeinem, sondern den zu vielen Pfunden, die schon kleine Kinder mit sich herumschleppen. Die Greifswalder Medigreif-Unternehmensgruppe will mit ihrer Insel-Rehaklinik in Heringsdorf auf Usedom und weiteren Partnern das Adipositas-Netzwerk in MV neu starten. Denn: Die Zahl übergewichtiger Kindergarten- und Schulkinder steigt rapide.

Untersuchungen haben ergeben, dass rund 14 Prozent der Abc-Schützen übergewichtig sind und 6,2 Prozent bereits adipös, also übermäßiges Übergewicht haben, erläuterte Prof. Ralf Schiel von der Medigreif-Inselklinik Heringsdorf. Bei den Achtklässlern sieht das noch schlimmer aus: Da sind ein Viertel aller Schüler in MV übergewichtig und über 12 Prozent adipös.

Zum übermäßigen Übergewicht kommen dann viele andere körperliche Beschwerden – vom Bluthochdruck über Diabetes und Gelenkbeschwerden bis hin zu psychischen Erkrankungen ist alles dabei. „Deutlich gesagt: Die Kinder hierzulande werden immer dicker“, so Schiel.

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) und Medigreif-Chef Prof. Dietmar Enderlein bei der Präsentation zur Wiederbelebung des Adipositas-Netzwerkes MV. Quelle: Rene Becker

Ringen um Wiederbelebung des Netzwerkes seit 2019

Für Medigreif-Chef Prof. Dietmar Enderlein allerhöchste Zeit, um gegenzusteuern. Denn bereits von 2006 bis 2011 gab es in MV ein Adipositas-Netzwerk, das dann aber vor allem einschlief, weil das Land das Projekt nicht weiter finanzierte. Seit 2019 kämpft Enderlein deshalb um die Wiederbelebung des Netzwerkes durch das Land und mit neuen Partnern. „Wir müssen bei den Jüngsten beginnen mit körperlicher Fitness und gesunder Ernährung“, sagt er und holte nicht nur Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) als Schirmherrin ins Boot.

Auch das Gesundheitsministerium mit Staatssekretär Stefan Rudolph (CDU) als Geldgeber der Anschubfinanzierung in sechsstelliger Höhe ist vertreten, ebenso das Sozial-, das Verkehrs- und das Landwirtschaftsministerium (alle SPD-geführt), Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD), die Pomerania sowie die Universitäten Greifswald, Wismar und Stettin.

Kooperationen mit wichtigen Kitaträgern

Vor allem aber sind Kitaträger dabei. Denn genau dort, in den Kitas, will das neue Adipositas-Netzwerk ansetzen. Dazu wurden Kooperationsvereinbarungen mit dem kommunalen Eigenbetrieb der Hansestadt Greifswald, den Hanse-Kindern, und weiteren Kitaträgern des Landkreises Vorpommern-Greifswald abgeschlossen. Eingebunden sind das Institut Leben und Lernen, das DRK und die Arbeiterwohlfahrt Uecker-Randow sowie der ASB Vorpommern-Greifswald.

Als weitere Netzwerkpartner sollen der Kreissportbund mit 40 000 Mitgliedern und Ernährungsberater gewonnen werden. „Mit dieser strategischen Partnerschaft können rund 14 000 Kinder und deren Eltern in 135 Kindertageseinrichtungen des Landkreises künftig in dieses Projekt eingebunden werden“, sagt Projektmanager Dirk Scheer von der Inselklinik.

Jahrelange Erfahrungen der Inselklinik fließen ein

Und es werden all die jahrelangen guten Erfahrungen der Inselklinik bei der Behandlung von adipösen Kindern einfließen. Zuallererst geht es um Gewichtsreduktion durch Bewegung und gesundes Essen, aber auch um eine telemedizinische Nachsorge, um die betroffenen Kinder weiter zu motivieren, wenn sie wieder in ihrem gewohnten familiären Umfeld sind. Das Team der Inselklinik aus Psychologen, Ärzten, Sporttherapeuten, Ernährungstherapeuten, Ergotherapeuten und Pädagogen leistet dabei eine Vorreiterrolle.

Wissenschaftlich begleitet wird das Ganze von den drei genannten Hochschulen, wo unter der Federführung von Wismar eine sogenannte Reha-App entwickelt werden soll. Zudem soll es im Rahmen des Netzwerkes eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Hansekinder mit der Universität Stettin über die Pomerania geben.

Zusammenarbeit mit Stettin

Dabei sollen in der ersten Erhebungsphase im Mai die Folgen der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen mit Hilfe von Befragungen untersucht werden. Die Auswertung soll im Juni erfolgen. Anschließend gilt es, geeignete Präventionsmaßnahmen zu erarbeiten. Avisiert sind dabei Sport- und Kochkurse ebenso wie Ernährungsberatung für Eltern. In einer zweiten Erhebungsphase, die bis März 2022 dauert, geht es darum, dann tatsächlich Kinder mit Adipositas und die entsprechende Behandlung zu bestimmen.

Die Erfahrungen, die jetzt in Vorpommern-Greifswald gesammelt werden, sollen sich weitere Landkreise zu eigen machen. „Um das Problem in den Griff zu bekommen, müssen wir früh ansetzen – bei den Kindern in der Kita. Und es geht nicht um eine kurze Intervention im Einzelfall, sondern auch darum, die Kinder zu begleiten bis in die Schulzeit und darüber hinaus“, sagte Bildungsministerin Bettina Martin zum Neustart des Adipositas-Netzwerkes.

Andere Landkreise können profitieren

Sie sei fest davon überzeugt, dass es die Zusammenarbeit vieler braucht, um gemeinsam sowohl präventiv als auch therapeutisch vorzugehen. In den Schulen in MV spielt das Thema Gesundheit durch gute Ernährung und Bewegung schon seit vielen Jahren eine wichtige Rolle. Im Rahmen des „Landesprogramms Gute Gesunde Schule“, an dem inzwischen landesweit mehr als 140 Schulen teilnehmen, arbeiten viele Partner von den Krankenkassen bis hin zur Verbraucherzentrale eng zusammen.

Dass es nun gelungen sei, mit dem Netzwerk eine Schnittstelle zwischen Kita und Schule zu schaffen, sei bedeutungsvoll – „und zwar nicht nur für die betroffenen Kinder und Jugendlichen, sondern für unser ganzes Land“, so Martin

