Heringsdorf

Auf der Heringsdorfer Strandpromenade sind am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Ein 33-Jähriger war mit seinem Rad auf Höhe der Seebrücke unterwegs, als er mit einer 67-Jährigen kollidierte.

Dabei erlitt die aus Baden-Württemberg stammende Urlauberin eine leichte Verletzung am Knöchel und wurde vor Ort durch Rettungskräfte ambulant behandelt. Der 33-Jährige zog sich eine Platzwunde am Kopf sowie Schürfwunden an den Armen und Beinen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Wolgast verbracht.

Radfahrer hatte 1,75 Promille Alkohol im Blut

Außerdem wurde bei dem 33-jährigen Unfallverursacher während der Unfallaufnahme ein Atemalkoholwert von 1,75 Promille gemessen. Daraufhin wurde bei ihm eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Das Fahrrad des Unfallverursachers sowie eine Jacke der Urlauberin wurden bei dem Unfall beschädigt. Der eingetretene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Gegen den Radfahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Mehr zum Thema:

Mit zwei Promille am Polizeirevier vorbeigefahren: Radler in Wismar gestoppt

Von RND/dpa