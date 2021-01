Heringsdorf

Corona hat auch den Heringsdorfer und ihren Gästen das Heiraten vermiest. 168 Eheschließungen wurden im zurückliegenden Jahr 2020 im Seebad vollzogen. Das sind etwa 70 weniger als im Jahr 2019, wo Corona noch kein Thema war und groß gefeiert werden konnte. Wegen der beschränkten Gästeteilnahme verzichteten auch in Heringsdorf etliche Paare im letzten Jahr auf die eigentlich geplante Hochzeit. Die letzte Ehe im Jahr 2020 wurde übrigens am 30. Dezember geschlossen.

Aber: Viele Paare haben Hoffnung und in Anlehnung an einen bekannten Roland-Kaiser-Song könnte man sagen „Es geht schon wieder los in den Kaiserbädern ...“. Wie die Gemeinde mitteilte, liegen für dieses Jahr bereits 80 Anmeldungen für Eheschließungen vor. Das erste Ja-Wort in diesem Jahr soll es am 21. Januar geben. Wie aus dem Standesamt zu erfahren war, habe sich das Paar bewusst für das Datum entschieden: 21.01.2021. Aber auch gut nachgefragt ist der Freitag vor dem Pfingstwochenende, wo bislang fünf Hochzeiten stattfinden sollen.

Turm- oder Kaminzimmer

Die Gemeinde Heringsdorf ist im übrigen jene Kommune, die die meisten Hochzeitsorte hat: Insgesamt fünf Außenstellen des Standesamtes stehen für den großen Tag zur Auswahl. So können sich Paare im Seebad das Ja-Wort im Turmzimmer des Rathauses, im Kaminzimmer des Hotels „Ahlbecker Hof“ und im Wintergarten des ehemaligen Maritim-Hotels in Heringsdorf, das jetzt Hotel „Kaiserhof Usedom“ heißt, geben.

Den Bund fürs Leben können Paare auch auf der historischen Ahlbecker Seebrücke schließen. Am beliebtesten bei den Paaren, die oftmals aus der ganzen Bundesrepublik zum Heiraten auf die Insel Usedom kommen, ist als besonderer Ort für die Hochzeit aber der Strand. Dort gibt es als Begleitmusik das Wellenrauschen und das Pfeifen des Windes sogar kostenlos.

Von Cornelia Meerkatz