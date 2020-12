Heringsdorf

Der Eigenbetriebsausschuss hat sich in seiner Sitzung am Dienstagabend mit der Kalkulation der Kurabgabe 2021 beschäftigt und sich mehrheitlich gegen die Befreiung naher Angehöriger von der Kurabgabe ausgesprochen. Damit stellte sich das Gremium gegen die Empfehlung von Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos), die zuvor noch einmal „eine Lanze dafür brechen“ wollte, nahe Verwandte von der Abgabe zu befreien.

Die Gemeindechefin stützte sich dabei auf eine Unterschriftenaktion aus dem Vorjahr, bei der sich ihr zufolge 3015 der rund 8500 Einwohner der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf für eine Befreiung naher Angehöriger von der Kurabgabepflicht ausgesprochen hatten. „Ich fühle mich dem Willen der Einwohner verpflichtet“, betonte Marisken.

Knackpunkt sind für Ausschuss die Kosten

Diesem Argument folgten die meisten Ausschussmitglieder jedoch nicht. Vielmehr argumentierten Uwe Krüger (HGV-UWG) und Jörg Erdmann ( AfD), dass Kinder von Einheimischen, die nicht mehr auf der Insel leben, anderenorts gutes Geld verdienen und sich die Kurabgabe leisten könnten.

Knackpunkt bei der Diskussion waren die Kosten, die durch eine Befreiung dieser Personengruppe auf die Gemeinde zukommen. Denn diese müsste für den Ausfall der zu erwartenden Kurabgabe diese aus ihrem Haushalt ausgleichen. Laut der Kalkulation für das kommende Jahr geht es dabei um rund 127 500 Euro von insgesamt 1,3 Millionen Euro, die als Ausfallbeträge für die Befreiungen aus wichtigem Grund von der Gemeinde aufzuwenden wären.

Davon entfallen rund 700 000 Euro auf die 100 Prozent-Befreiung von Kindern zwischen 0 und 9 Jahren, rund 196 500 Euro auf die Teilbefreiung von Kindern zwischen 10 und 15 Jahren und rund 213 000 Euro auf berufliche Aufenthalte. Der Rest entfällt auf Ermäßigungen und Befreiungen von Tagesgästen und Jahreskurkarteninhabern.

Berufstätige vom Gesetz her von Kurtaxe befreit

Vor der Abstimmung brachte der Ausschussvorsitzende Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis) ins Spiel, die bisher zu 100 Prozent befreiten Kinder zwischen 0 und 9 Jahren künftig nur zu 80 Prozent zu befreien und mit dem eingesparten Geld die Kosten für die Befreiung naher Verwandter abzudecken.

Diesem Vorschlag folgten die Ausschussmitglieder in einer Einzelabstimmung der vorgenannten Posten nicht. Fünf von ihnen stimmten für die Beibehaltung der bisherigen 100-Prozent-Befreiung, zwei dagegen. Einstimmig votierte das Gremium für die anteilige Befreiung der 10- bis 15-Jährigen sowie für die Befreiung der Berufstätigen. Dieser Befreiungstatbestand ärgerte zwar die Ausschussmitglieder, sie konnten aber kein anderes Votum abgeben, da die Gemeinde gesetzlich dazu verpflichtet ist.

Hans-Jürgen Merkle sagte dazu: „Der Gesetzgeber zwingt uns, Berufstätige zu befreien, wir bekommen aber keine Erstattung.“ Ihm zur Seite sprang die Bürgermeisterin: „Ich finde es problematisch, dass wir dazu verdonnert werden, die Kosten für Berufstätige zu tragen.“ Deshalb schlug Merkle vor, der Landesregierung die Rechnung dafür zu schicken: „Wer die Musik bestellt, der zahlt auch dafür.“

Bürgermeisterin von Abstimmung enttäuscht

Für die Befreiung naher Verwandter gab es anschließend nur zwei Ja-Stimmen. Vier Ausschussmitglieder sprachen sich dagegen aus bei einer Enthaltung. Das letzte Wort sollte am Donnerstag die Gemeindevertretung haben. Doch die Sitzung wurde wegen der Coronabestimmungen abgesagt. Das teilte am Dienstag Joachim Saupe ( CDU) als Vorsitzender der Gemeindevertretung mit.

Im Nachgang zur Sitzung des Eigenbetriebsauschusses zeigte sich die Bürgermeisterin enttäuscht vom Abstimmungsergebnis. Letztendlich ginge es nicht um das Geld, so Marisken, denn den Aufwendungen für die Ausfallbeiträge für die Befreiungen in Höhe von ca. 1,3 Millionen Euro werden die Einnahmen aus den Parkgebühren in Höhe von etwa 1,1 Mio. Euro gegengerechnet. Vielmehr gehe es um das Signal, das die Gemeindevertretung aussende: „Es wäre ein positiver Effekt für die Tourismusakzeptanz. Ich glaube auch, es war ein sehr hartes Jahr für alle und man könnte so den Einwohnern Danke sagen und zeigen, dass man eine familienfreundliche Kommune ist.“

Gerade in Zeiten, in denen die Einwohnerzahl der Gemeinde sinke, müsse man alle motivieren und willkommen heißen. „Es muss doch möglich sein, mit der Großmutter spazieren zu gehen, ohne dass einer Kurtaxe lösen muss“, findet Bürgermeisterin Marisken.

Von Dietmar Pühler