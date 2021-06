Heringsdorf

Die Impfkampagne in MV rollt: Seinen Teil dazu beigetragen hat auch Dr. Helmut Hübner, der eigentlich Orthopäde ist, aber als Facharzt beim Impfen gegen Corona kräftig unterstützt und seine Patienten impft.

Nun bietet der Heringsdorfer Mediziner in seiner Praxis im EKZ-Gebäude nahe der Seebrücke (Delbrück Straße 2) auch einen freien Impftag am 26. Juli an: Wer sich impfen lassen will, muss weder Patient in der Praxis sein, noch andere Bedingungen erfüllen – allerdings sollte er gesund sein. „Wir impfen mit Astrazenenca. Da die Zahl der Dosen sehr begrenzt ist, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung“, sagt Hübner.

Wer einen Termin haben will, kann sich an Werktagen zwischen 16. Juni und 25. Juni (immer 9 bis 12 Uhr) in der Praxis anmelden und weitere Einzelheiten zum Impftag erfahren (Telefonnummer: 03 83 78/33 00 30).

Von Alexander Loew