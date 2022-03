Freest

Der Hering ist da und der Fischer fehlt: Von den 25 Kuttern im Hafen Freest sind an diesem Morgen nur vier auf Heringsfang gegangen. Die Quoten sind niedrig und die Dieselpreise hoch. „Für viele Fischer ist die Schmerzgrenze überschritten“, sagt Holger Müller, Fischer in vierter Generation. Der 42-Jährige ist dennoch ausgelaufen. Mit seinem Kutter Fre-59 tuckerte er vom Hafen an der vorpommerschen Festlandküste vor die Insel Usedom, um 300 Kilogramm Hering aus dem Wasser zu ziehen. „Eigentlich“, sagt Müller, „bin ich ein Schlepper.“

80 Liter Diesel für einen Fang

Zusammen mit seinem Kollegen bildeten sie einen Tuck, zwei Kutter, zwischen denen das Schleppnetz gezogen wird. Weit draußen vor der Küste, um zwischen 5 bis 15 Tonnen Hering pro Tag aus dem Wasser zu ziehen. Diese Zeiten sind längst vorbei. Jetzt hat Müller eine Quote von 4,5 Tonnen. Fürs gesamte Jahr.

Wegen der zurückgehenden Heringsbestände ist die Schleppnetzfischerei verboten, die Quoten für die Stellnetzfischerei bewegen sich auf historischem Tiefstand. Müller setzt nun seine Netze nahe vor der Küste. Für die Fahrt zum Fangplatz und zurück hat er etwa 80 Liter Schiffsdiesel verbraucht. „Wenn der Dieselpreis höher ist als ein Kilo Fisch kostet, dann brauchen wir nicht mehr rausfahren.“ Würde Müller über den Großhandel verkaufen, könnte er die Fischerei schon jetzt einstellen. 80 Cent pro Kilo nimmt der Handel, ein Liter Schiffsdiesel kostet aktuell 1,30 Euro. „Die Politik muss endlich hinter uns stehen und erkennen, dass wir als lebensmittelproduzierendes Gewerbe Unterstützung benötigen“, sagt der Fischer.

Hering war einst der Brotfisch

Seine Fänge, große und fette Heringe, versucht Müller über die Bordkante direkt an Endverbraucher zu verkaufen. 3,50 Euro nimmt er pro Kilo. Weil aber nicht so viele Kunden kommen, müsse er die Tagesmengen entsprechend klein halten und öfter rausfahren. Ein Teufelskreis. Lohnt sich die Fischerei überhaupt noch? Müller lacht. „Wir müssen so arbeiten, dass wir unsere Kosten decken können.“ Der Hering war einst der „Brotfisch“ der Küstenfischerei, mit denen ein Fischer die Gesamtkosten des Jahres decken konnte. Diesen Status habe der Fisch verloren. Über die Runden komme er nur, weil er flexibel sei, seinen Kutter nach der Heringssaison in andere Häfen verlege, um von dort auf Scholle oder Flunder zu gehen, sagt Müller. „Man muss eine Frau haben, die dafür Verständnis aufbringt.“

Ein großes Problem seien die Robben. „Drei Netze allein heute komplett zerstört“, schimpft er. Dazu kämen die angefressenen Heringe, die nicht in den Verkauf gehen können. Kollegen von Müller sind inzwischen in den Nebenerwerb gewechselt – einer arbeitet auf der Yachtwerft, ein anderer fährt Monteure zu den Offhore-Windparks. Das wolle er nicht, sagt Müller. „Ich will es bis zur Rente schaffen.“

Von Martina Rathke