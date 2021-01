Greifswald

Der Ankauf eines Polizeihundes stand am 10. Januar 1911 auf der Tagesordnung der Greifswalder Bürgerschaft. Es wurde der Schäferhund „Heros vom Park“ angeboten. Zur Aufdeckung von Verbrechen hatte man anderswo mit Polizeihunden gute Erfahrungen gemacht. Der Polizeisergeant Messerschmidt hatte den Hund ausgebildet, und bot ihn nun der Stadt an. Es war der zweite in seiner Ausbildung, da der erste Hund tragischerweise durch die Bahn überfahren wurde.

„Heros vom Park“ erwischte Abgeordneten

„Heros vom Park“ wurde natürlich auch geprüft, und im Zeitungsbericht über die Sitzung des bürgerschaftlichen Kollegiums sagte der Abgeordnete Haupt, dass er versucht habe, in der Steinbeckerstraße (Steinbeckerstraße 26 war 1907 vom Vorschussverein, heute Volksbank, erworben worden) einzubrechen, um einen Tausendmarkschein zu entwenden. Der Hund habe ihn gewissenhaft verfolgt und ihn im „Pavillon am Parkteich“ (heute Credneranlagen) gestellt. Es heißt: „Wenn wir den Hund ankaufen, so wird das auch den Vorzug haben, daß die Leute, die etwas ausfressen wollen, sich hüten werden, es zu tun.“ Für den Ankauf sollten 150 Mark sowie Auslagen für Futterkosten von 150 M und als Prämie für die Ausbildung 100 M beschlossen werden.

Stralsund musste viel mehr bezahlen

Bei der Diskussion in der Bürgerschaft offenbarte sich jeder Redner, ob er einen Hund habe oder nicht. Bürgermeister Dr. Gerding sagte: „Ich bin zwar nicht in der glücklichen Lage, einen eigenen Hund zu haben, aber ich möchte Ihnen die Vorlage doch warm empfehlen.“ Er sagte außerdem, dass der Preis „billig“ sei, denn in Stralsund habe man für einen Polizeihund 1500 DM gefordert. Auch der Stadtsyndikus Dr. Hellfritz war für eine Anschaffung, denn der Käufer würde als Nachtpolizeibeamter einen sehr guten Dienst versehen und daher wollte er die Vorlage „warm empfehlen“.

Es wurde noch diskutiert, ob auch andere als der Sergeant Messerschmidt den Hund führen könnten, und wohin die Gebühren für den Hund, wenn er verliehen würde, fließen – natürlich an die Stadtkasse. Die Vorlage wurde letztendlich mit Mehrheit angenommen und der Hund als „neues Mobiliarstück“ in den Besitz der Stadt übernommen.

Von Rainer Neumann