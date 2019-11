Vorpommern vermarktet Herrenhäuser mit Dänemark, Litauen, Polen und Schweden

Vorpommern

Mittsommerremise, Schlösserherbst, Kunst offen – es läuft schon einiges, um den Schatz der Guts- und Parkanlagen im Land bekannter zu machen. Aber für den Tourismusverband Vorpommern und den Regionalen Planungsverband Vorpommern ist das nicht genug. Im EU-geförderten Projekt „South Baltic Manors“ wollen sie mit Partnern „einen gemeinsamen Vermarktungsansatz für Guts- und Herrenhäuser als steinerne Zeitzeugen der gemeinsamen wechselvollen Geschichte im südlichen Ostseeraum“ erarbeiten. Insgesamt stehen bis 2021 immerhin 2,7 Millionen Euro, davon 2,2 Millionen aus Brüssel, zur Verfügung. Auf einer Konferenz in Neetzow wurde jetzt das Projekt vorgestellt.

Das als Hotel genutzte Schloss Neetzow verfügt über eine bemerkenswerte Innenausstattung Quelle: eob

„Die Gutshäuser sind Botschafter unseres Landes und das Herz vieler Dörfer“, sagte der Vorsitzende des Tourismusverbandes Vorpommern, Martin Schröter. Ihre Rolle als gesellschaftliche und wirtschaftliche Zentren der Dörfer müsse wieder stärker in den Fokus gerückt werden. Gerd Lange, Referatsleiter Tourismus im Wirtschaftsministerium versprach eine „deutliche und wirksame Unterstützung. Für ihn ist es besonders wichtig, auch internationale Gäste ins Visier zu nehmen. Die Internetpräsenz wird auf Englisch sein. Dort werden Nutzer auch viele Geschichten von Menschen, Häusern, Literatur, Kunst, Bäumen, Flucht und Vertreibung und anderem finden. Dafür wird die Journalistin Annika Khien aus Neubrandenburg mitverantwortlich zeichnen. „Die Leute lieben Fotos von Gutshäusern“, sagt Khien.

Diese sollen sie auf Instagram und Facebook posten können. Die Touristiker wollen so die Generation 30+ erreichen. Touren würden für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt, informierte die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Vorpommern, Nicole Spittel. „Die Internetseite www.baltic-manors.eu wird Ende November online sein.

Annika Khien will Geschichten erzählen Quelle: eob

Auf „South“ wird inzwischen verzichtet. Als gemeinsame Marke wurde „Baltic Manors. Old Places, New Life“ für die Werbekampagne ausgewählt. Beteiligt an dem großen Vorhaben für Baltic Manors sind Partner aus Dänemark, Deutschland, Litauen, Schweden und Polen. Die russische Region Kaliningrad, also das Gebiet um die frühere Ostpreußenmetropole Königsberg, beteiligt sich ebenfalls. Im Projektgebiet gibt es über 1500 Herrenhäuser.

Der südliche Ostseeraum war über Jahrhunderte ein Land großer Güter. Die Landwirtschaft war die Hauptgrundlage für den Bau der stattlichen Herrenhäuser, die wir heute gern als Schlösser bezeichnen. Trotz Kriegszerstörungen, Plünderungen, der sogenannten Ostverschiebung Polens nach dem Zweiten Weltkrieg und dem anschließenden Verfall im Sozialismus durch Nutzungsänderung blieben viele Herrenhäuser erhalten, zum Teil auch mit Wirtschaftsgebäuden und Landarbeiterhäusern. Hinter dem Begriff „Herrenhaus“ können sich frühere Schlösser der Landesherren, Sitze kleiner und großer Adliger oder auch vermögender Adliger ebenso verbergen wie die Häuser von Pächtern oder gar nur Vorwerken von Gütern. Große Landbesitzer wie der Staat (Domänen), die Städte Greifswald, Stralsund oder Anklam, aber auch die Universität Greifswald verfügten über großen Landbesitz, den sie verpachteten. Auch Kirchengüter gibt es.

Nicole Spittel, Geschäftsführerin Tourismusverband Vorpommern Quelle: Eckhard Oberdörfer

Grenzübergreifend den Gutshäusern mehr Aufmerksamkeit zu schenken, bietet sich nicht nur wegen der Fördertöpfe der EU, sondern auch aus historischen Gründen an. Die Grenze Preußens endete im 19. Jahrhundert nach den Teilungen Polens im 18. Jahrhundert erst hinter Memel (Klaipeda) im heutigen Litauen.

Die Herrenhäuser Mecklenburg-Vorpommerns gelten als Alleinstellungsmerkmal von MV und als Hoffnungsträger für das Küstenvorland. Denn unmittelbar an der Ostsee sind Gutsanlagen selten, auf Fischland, Darß und Zingst sucht man historische Gebäudekomplexe dieser Art vergebens. Auf Usedom mit seinen großen landesherrlichen Ländereien mit dem zugehörigen Schloss Pudagla und beispielsweise der Gutsanlage der Domäne Mölschow gibt es sehenswerte Adligensitze auch noch die Schlösser Mellenthin und Stolpe sowie die Gutsanlage Neuendorf. Auf Rügen ist das anders: Dank ertragreicher Böden gab es auf Deutschlands größter Insel eine Vielzahl von Gütern mit den zugehörigen Herrenhäusern und anderen Bauten.

Auch wenn die Trennung von Boden und Immobilien im 1990 wiedererstandenen Mecklenburg-Vorpommern zu großen Verlusten vor allem bei Wirtschaftsgebäuden und einer neuen Stufe der Entstellung von Landarbeiterhäusern führte, sind die Bauten der Gutsherrenzeit im Osten Deutschlands immer noch ein Schatz, der seinesgleichen sucht. Selbst nachwendische „Schandfleckenbeseitigungsprogramme“ haben noch Wirtschaftsgebäude übrig gelassen. Beispielsweise in Groß Kedingshagen bei Stralsund blieb nur noch das Herrenhaus. Zu den vergleichsweise gut erhaltenen Gutsanlagen gehören Stolpe an der Peene, Bröllin bei Pasewalk, Rothenklempenow bei Löcknitz und Neuensund bei Strasburg.

Von Eckhard Oberdörfer