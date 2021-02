Herrenhauszentrum Greifswald erforscht Guts- und Herrenhäuser an der Ostseeküste

Greifswald

Die Mitarbeiter des sogenannten Herrenhauszentrums in Greifswald haben sich einiges vorgenommen: 12.000 - 15.000 Guts- und Herrenhäuser sowie Schlösser im Ostseeraum wolle man erforschen, sagte der wissenschaftliche Leiter und Kunsthistoriker Kilian Heck vor dem Startschuss für das Projekt am Freitag. Während einer dreijährigen Pilotphase wolle man zunächst 20 Anlagen untersuchen. Dafür steht nach der Zusage einer Förderung durch den Bund jetzt auch die Finanzierung von Seiten des Landes. Beide Seiten übernehmen die Kosten in Höhe von fast 2,8 Millionen Euro je zur Hälfte.

Kulturministerin Bettina Martin (SPD) betonte: „Gutshäuser prägen das Bild Mecklenburg-Vorpommerns. Sie sind nicht nur architektonisch, sondern auch kulturell einer der wichtigsten Bestandteile des Landes.“ Doch das Projekt geht weiter über die Landesgrenzen hinaus: Laut Heck erstreckt es sich über zehn Länder, in denen es eine ähnliche Herrenhauslandschaft gebe. Man könne sie in Estland, Schweden, Polen und auch Schleswig-Holstein sehen. „Dass dieses Netzwerk neu erkennbar wird. Das ist eigentlich unsere Absicht.“

Arbeit soll im Sommer starten

Das Zentrum wird an der Universität Greifswald mit Heck als wissenschaftlichem Leiter, sechs Doktoranden und drei Postdoktoranden angesiedelt. Im Sommer soll es die Arbeit aufnehmen. Dabei sollen ausdrücklich auch Ruinen erforscht werden. Im Rahmen des Projektes sollen Herrenhäuser dreidimensional im Internet rekonstruiert werden und so auch online zugänglich sein, einschließlich der Inneneinrichtung und der Gärten.

Spätestens von etwa 1500 an bis in die Gegenwart hätten die Anlagen als dörfliche Mittelpunkte fungiert, erklärte Heck. Die Herrenhauskultur sei einzigartig: „In dieser Form - und das ist tatsächlich so - haben Sie das nirgendwo sonst in Europa.“ Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) sagte: „Nirgends ist die Dichte an Herrenhäusern, Gutshäusern [...] so hoch wie eben hier.“ Auch der Tourismusverband werde in seiner Nutzung dieses Potenzials von den Erkenntnissen profitieren.

