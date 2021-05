Greifswald

Corona und die dazugehörigen Maßnahmen dauern nun schon deutlich länger als ein Jahr an. Neue erste Male gibt es – zumindest im Bezug auf Jahrestage – nicht. Das ist auch bei Christi Himmelfahrt oder dem Vatertag oder Herrentag nicht anders. Geprobt, wie der besondere Tag für viele Männer und der freie Tag für alle anderen ohne Massenversammlungen trotz Alkohol laufen kann, wurde schon im vergangenen Jahr.

Lage wie vor einem Jahr

Entsprechend entspannt sind Behörden und Polizei auch in diesem Jahr. Angemeldete Veranstaltungen gäbe es nicht, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Ereignisse wie die große Corona-Herrentagsparty in Pasewalk im vergangenen Jahr sollten auch in diesem Jahr wieder das größte Problem für die Beamten sein, prognostiziert die Polizei. In Pasewalk mussten die Beamten im vergangenen Jahr eine Gartenparty mit 40 Personen auflösen. Wie im vergangenen Jahr gilt auch in diesem Jahr die Corona-Landesverordnung. Kontakt nur mit einer Person, die nicht dem eigenen Haushalt angehört, Mindestabstand auch im Freien und Maskenpflicht überall dort, wo der Abstand nicht gewahrt werden kann.

Besonders ein Vergleich der Inzidenzen sollte klar machen, wie ernst die Lage in diesem Jahr ist: Zum Herrentag vor einem Jahr gab es noch 460 Infizierte an einem Tag in ganz Deutschland. Aktuell liegt die Zahl noch bei weit über 6000 neu nachgewiesenen Infektionen. Die Inzidenz in Vorpommern-Greifswald liegt wenige Tage vor dem 13. Mai bei 100,6.

Polizei rechnet mit Zusammenkünften von Personengruppen

Trotz aller Warnungen im Vorfeld: Die Polizei rechnet auch in diesem Jahr mit „ traditionellen Zusammenkünften von Personengruppen in der Öffentlichkeit“. Die Polizei erbittet sich daher verantwortungsbewusstes Verhalten. Eine Sprecherin rechne besonders aufgrund des Alkoholgrades an diesem Tag mit besonderen Herausforderungen für die Einsatzkräfte. Geplant sind zusätzliche Polizeikräfte der einzelnen Reviere im Einsatz, die durch die Landesbereitschaftspolizei unterstützt werden. Störungen sollen „mit Augenmaß“ unterbunden, Straftaten jedoch konsequent verfolgt werden. Generell gilt: Die Polizei wolle unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit vorgehen. „Mit Herz und Verstand“, so die Sprecherin.

In Greifswald bedeutet das eine besondere Kontrolle der typischen Hotspots. Hafen, Innenstadt, Credner-Anlagen und Sportplätze könnten als Aufenthaltsorte jedoch nicht den Corona-Maßnahmen zum Opfer fallen, sondern dem schlechten Wetter. Angekündigt ist ganztägiger Regen bei maximal 16 Grad.

Außerdem: Laut Bundesgesetz gilt in Vorpommern-Greifswald, das trotz sinkender Zahlen nach wie vor eine Inzidenz von über 100 hat, die nächtliche Ausgangssperre. Nach 22 Uhr darf man sich nur noch alleine (bis 24 Uhr) oder aus einem triftigen Grund aufhalten.

Von Philipp Schulz