„Herzensprojekt Traumprinz“ – Eine Liebesgeschichte aus Greifswald

Geschichtsinteressiert, verrückt und chaotisch: So beschreibt die Autorin Karo Stein den Hauptcharakter ihres neuen Buches „ Herzensprojekt Traumprinz“, welches in der Hansestadt Greifswald spielt. Matti ist Mitarbeiter der Stadtinformation, mag Schlagermusik und ist auf der Suche nach der Liebe seines Lebens.

Doch auch wie im wahren Leben ist das nicht so einfach. „Es ist eine klassische Liebesgeschichte, nur, dass Matti homosexuell ist“, meint die Autorin. „Neben der Suche nach dem Traumprinz ist Co-Elternschaft noch ein Thema des Romans. Die lesbischen Freundinnen möchten mit Matti ein Kind zeugen.“

Spezialisierung auf Gay-Romane

Karo Stein schreibt seit zehn Jahren, hat zunächst damit angefangen, Kurzgeschichten online zu veröffentlichen. Dann hat sie sich auf Gay-Romane, also Liebesgeschichten zwischen Homosexuellen spezialisiert. „Ich habe online mal eine Geschichte gelesen, die mich fasziniert hat“, sagt die 45-Jährige aus Quedlinburg.

„Und dann habe ich das auch mal probiert – und bin dabei geblieben.“ Rund 20 Bücher sind bereits in Druck gegangen, das jüngst erschienene wollte sie eigentlich auf der Leipziger Buchmesse präsentieren.

Museumshafen, Fischerfest oder Marktplatz sind Schauplätze

In ihrem Buch spielt die Hansestadt eine große Rolle. „Zwar ist der Hauptaugenmerk auf die Charaktere der Geschichte gerichtet, aber es fließen auch Elemente der Stadt mit ein.“ Ein Gang über den Marktplatz oder den Museumshafen, der Besuch des Fischerfestes oder die historische Holzbrücke in Wieck – vieles ist real dargestellt. „Ich hoffe, dass die Leser auch das Gefühl haben, dass sie in Greifswald sind“, sagt die Autorin. Nur einige Elemente habe sie hinzugefügt, sich ausgedacht, damit es zur Geschichte passe.

Der Roman „ Herzensprojekt Traumprinz“ sei für die Autorin selbst ein Herzensprojekt gewesen, wie sie sagt. Nur zwei Monate habe sie an dem Buch geschrieben, es mangelte ihr nicht an Inspiration. Die Geschichte schwirrte ihr schon lange im Kopf herum. „Außerdem habe ich mich sehr gefreut, endlich mal ein Buch zu schreiben, welches an der Ostsee und in Greifswald spielt“, sagt Stein.

Zu der Hansestadt habe sie eine besondere Beziehung. Gute Freunde würden in Greifswald wohnen, die sie häufig besucht. „Und ich hatte meine allererste Lesung in der Brasserie Herrmann“, erinnert sich die Autorin. „Das war 2014 beim Tag der Akzeptanz des Aktionsbündnis Queer.“

Verlosung des Romans auf Instagram

Ob Matti seine große Liebe finden wird? Ein Leser der OSTSEE-ZEITUNG kann es herausfinden. Wir verlosen ein Taschenbuch-Exemplar des Romans „ Herzensprojekt Traumprinz“ auf unserer Instagramseite @oz_greifswald. Weitere Infos zur Verlosung gibt es unter dem Beitrag, der am Dienstag um 12 Uhr veröffentlicht wird.

Von Stefanie Ploch