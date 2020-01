Herzlich willkommen Milena! Erstes Baby in Greifswald

Greifswald

Die kleine Milena Franzi Beuge eröffnete am Neujahrstag den Geburtsreigen am Greifswalder Uniklinikum. Die Neu-Greifswalderin, die sich auf ihren dreijährigen Bruder Finley freuen darf, erblickte am Neujahrstag um 16.30 Uhr mit einem Gewicht von 4215 Gramm und einer Größe von 54 Zentimetern das Licht der Welt. Ihre Eltern hatten zwar erst wenige Tage später mit ihr gerechnet. Nun kann Milena künftig also von der Silvester- in die Geburtstagsparty übergleiten.

1057 Kinder geboren, darunter 98 Frühchen

Im vergangenen Jahr kamen an der Universitätsfrauenklinik genau 1057 Kinder zur Welt, das sind 108 weniger als im Vorjahr, wie das Uniklinikum mitteilte. Unter den Neugeborenen waren 32 Zwillingspärchen. Die Jungs stellten im vergangenen Jahr mit 534 Geburten die Mehrheit. 2018 hatten noch die Mädchen die Nase vorn gehabt.

98 Kinder kamen vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt und wurden somit als Frühchen geboren. Bevor sie mit ihren Familien nach Hause entlassen werden konnten, wurden sie auf der Neonatologie betreut. Das größte in Greifswald geborene Baby maß im vergangenen Jahr 57 Zentimeter, das kleinste 30 Zentimeter. Das schwerste Baby brachte stattliche 5030 Gramm auf die Waage, das leichteste wog nur 450 Gramm.

Mila, Fiete und Thor – Eltern setzen bei Namen auf den Norden

Bei den Namen für ihre Sprösslinge setzten die Eltern auf nordische, norddeutsche und slawische Traditionen. So war bei den Mädchen der aus dem Altslawischen stammende Name Mila beliebt, der „die Liebe“, „die Angenehme“ oder „die, die den Frieden bringt“ bedeutet. Auch in der Kombination mit anderen Namen wurde Mila gewählt, etwa mit den Zweitnamen Melody oder Jolie. Einige Jungen kamen als Milo oder Milan zur Welt.

Auch der Name des nordischen Donnergottes Thor wurde mehrfach vergeben, unter anderem in den Varianten Thore und Thorin. Auch andere nordische Namen wie Björne, Fiete, Ole, Finja und Piet lagen in Greifswald neben den klassischen deutschen Namen im Trend.

Von MR