Hickhack um Beschlussfähigkeit des Hauptausschusses

Greifswald

Einen Tag vor der wichtigen Sitzung des Hauptausschusses der Greifswalder Bürgerschaft macht Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) dessen Mitglieder in einem Schreiben auf rechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Beschlussfassung von Anträgen aufmerksam. In der Sitzung am Donnerstagabend geht es unter anderem um eine Entscheidung darüber, wie mit der Wildschweinplage in Greifswald verfahren werden soll.

Kreis war noch kein Hochrisikogebiet

Da Bürgerschaftspräsident Egbert Liskow (CDU) sich dem Mehrheitsvotum des linksgrünen Bündnisses im Präsidium beugte und entschieden hatte, dass die für den 12. April geplante Sitzung des Stadtparlaments coronabedingt ausfällt, sollte der Hauptausschuss in einer Sondersitzung die Tagesordnung abarbeiten und wichtige Themen der Stadt entscheiden. Der OB als Vorsitzender des Gremiums lud für den 22. April ein. Allerdings stellte sich jetzt heraus: „Da der Landkreis Vorpommern-Greifswald zum Zeitpunkt der Ladung zur Sitzung der Bürgerschaft nicht offiziell als Hochrisikogebiet eingestuft war, also nicht über einer Inzidenz von 150 lag, sind die Befugnisse der Bürgerschaft nicht auf den Hauptausschuss übertragen worden“, so Stefan Fassbinder. Der Hauptausschuss könne damit nicht ohne weitere Begründung Beschlüsse fassen, die in der Befugnis der Bürgerschaft liegen. Entscheide ein unzuständiges Organ, so seien dessen Beschlüsse rechtswidrig bzw. nichtig und wären gegebenenfalls vom OB zu beanstanden.

Wildschweine sind „eilbedürftig“

Trotzdem gebe es eine Lösung. Denn der Hauptausschuss dürfe laut Kommunalverfassung im Falle einer Eilbedürftigkeit Entscheidungen treffen. „Hierzu muss die Dringlichkeit für jeden einzelnen Beschluss begründet werden“, sagt er. Dies treffe sowohl auf die Beschlussvorlagen der Verwaltung als auch der Fraktionen zu. Im Nachgang müsse dann die Bürgerschaft zu einem späteren Zeitpunkt diesen Beschluss genehmigen. „Beim Thema Wildschweine ist die Eilbedürftigkeit naheliegend“, so Fassbinder. Deshalb rechne er auch mit einer Entscheidung. Das Thema ist heikel, denn die Stadt plant das Bejagen und Fangen von Wildschweinen im Stadtgebiet.

Beschluss eigentlich nicht notwendig

„Ein Beschluss der Politik ist eigentlich nicht notwendig“, sagt er. Denn vom Grundsatz her könne er in dieser Frage selbst entscheiden. Insofern bliebe es auch ohne Folge, sollte die Bürgerschaft den Beschluss des Hauptausschusses später nicht mittragen wollen. Aufgrund der sehr strittigen Diskussion sei ihm aber an einer Entscheidung des Gremiums gelegen, so Fassbinder. Zudem schlage er den Fraktionen vor, weniger dringliche Beschlussanträge nur als Empfehlung zu verabschieden. Dazu zählt beispielsweise die SPD-Vorlage zur Neustrukturierung der Wirtschaftsförderung.

CDU spart nicht mit Kritik

CDU-Fraktionschef Axel Hochschild teilt angesichts der neuerlichen Querelen kräftig aus: „Erst wird vom rot-rot-grünen Bündnis die Sitzung der Bürgerschaft in einem Akt, der an Arbeitsverweigerung grenzt, verhindert und alle Beschlüsse in einen Hauptausschuss verschoben, um dann festzustellen, dass dieser nicht beschlussfähig ist. Die Chaostage in Greifswald erreichen einen traurigen Höhepunkt“ wettert er.

Von Petra Hase